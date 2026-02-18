Ενδομορφικός σωματότυπος: Τι να τρώτε με ένα απλό πλάνο 7 ημερών

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερη συζήτηση γύρω από τη διατροφή βάσει σωματότυπου. Η θεωρία διαχωρίζει τους ανθρώπους σε τρεις βασικές κατηγορίες: ενδομορφικούς, μεσομορφικούς και εκτομορφικούς. Κάθε τύπος, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη προσέγγιση, έχει διαφορετικές μεταβολικές και σωματικές ιδιαιτερότητες που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύει λίπος ή αναπτύσσει μυϊκή μάζα.

Η φιλοσοφία της «δίαιτας σωματότυπου» υποστηρίζει ότι, αν προσαρμόσετε τις τροφές σας στα χαρακτηριστικά του σώματός σας, μπορείτε να αξιοποιήσετε τα πλεονεκτήματα του οργανισμού σας και ταυτόχρονα να περιορίσετε αδυναμίες που σχετίζονται με την αύξηση βάρους ή μεταβολικά προβλήματα. Για τους ενδομορφικούς, που τείνουν να αποθηκεύουν πιο εύκολα λίπος και να δυσκολεύονται περισσότερο στην απώλεια κιλών, προτείνονται συγκεκριμένες διατροφικές κατευθύνσεις.

Ο ενδομορφικός σωματότυπος χαρακτηρίζεται συνήθως από πιο «γεμάτη» σωματική διάπλαση, χαμηλότερο μεταβολικό ρυθμό και αυξημένη προδιάθεση για συσσώρευση λίπους, ιδιαίτερα στην περιοχή της κοιλιάς. Γι’ αυτό και η διατροφική προσέγγιση που προτείνεται δίνει έμφαση στον έλεγχο των υδατανθράκων, στην επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης και στην επιλογή τροφών χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.

Δες ποιες τροφές ταιριάζουν καλύτερα στον σωματότυπό σου, μαζί με ένα απλό ενδεικτικό μενού επτά ημερών για να ξεκινήσεις.