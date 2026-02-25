Αυτό το φάρμακο κατά του διαβήτη επιμηκύνει τη ζωή των γυναικών

Η μετφορμίνη, φάρμακο γνωστό κυρίως για τη ρύθμιση του σακχάρου σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, φαίνεται πως μπορεί να προσφέρει και κάτι περισσότερο: αυξημένες πιθανότητες για μακροζωία σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2025 στο περιοδικό Journal of Gerontology: Medical Sciences υποδηλώνει ότι γυναίκες που παίρνουν μετφορμίνη μπορεί να έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να φτάσουν τα 90 χρόνια, χάρη στις πολλαπλές δράσεις της κατά της γήρανσης. Τα αποτελέσματα προσφέρουν μια ενδιαφέρουσα εικόνα για το πώς ένα καθημερινό φάρμακο θα μπορούσε να επηρεάσει την ποιότητα και τη διάρκεια της ζωής, πέρα από τη διαχείριση του διαβήτη.

Η μετφορμίνη πέρα από τον διαβήτη

Όπως διαβάζουμε στο Science Alert, η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από μακροχρόνια παρακολούθηση μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών στις ΗΠΑ. Επιλέχθηκαν συνολικά 438 συμμετέχουσες: οι μισές λάμβαναν μετφορμίνη και οι υπόλοιπες ένα άλλο κοινό αντιδιαβητικό φάρμακο, τη σουλφονυλουρία. Παρά τις περιορισμένες διαφορές στη σύνθεση των ομάδων, οι ερευνητές υπολόγισαν ότι η ομάδα της μετφορμίνης είχε περίπου 30% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου πριν τα 90 σε σύγκριση με την άλλη ομάδα.

Η μετφορμίνη δεν είναι καινούριο φάρμακο. Χρησιμοποιείται για δεκαετίες, καθώς έχει την ικανότητα να επιβραδύνει κάποιες βιολογικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη γήρανση. Έρευνες έχουν δείξει ότι μπορεί να μειώνει τη βλάβη στο DNA και να ενεργοποιεί γονίδια που σχετίζονται με τη μακροζωία, ενώ σε επίπεδο εγκεφάλου φαίνεται να περιορίζει τη φθορά και ακόμα να μειώνει τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών μετά από COVID-19. Παρ’ όλα αυτά, η ικανότητά της να επεκτείνει τη ζωή στον άνθρωπο παραμένει επιστημονικά αβέβαιη, κάτι που η παρούσα μελέτη προσπάθησε να διερευνήσει.

Μακροχρόνια παρακολούθηση και αποτελέσματα

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της έρευνας ήταν η μακρά περίοδος παρακολούθησης, που εκτεινόταν κατά μέσο όρο 14–15 χρόνια. Αυτό επέτρεψε στους επιστήμονες να παρακολουθήσουν τις επιδράσεις των φαρμάκων από τη μέση ηλικία μέχρι και τα 90 και πλέον χρόνια, κάτι που δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί σε τυπικές τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές. Αυτή η μακροχρόνια παρακολούθηση παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την πιθανή επιρροή της μετφορμίνης στη διάρκεια ζωής, ακόμα και αν δεν μπορεί να αποδείξει άμεσα αιτιώδη σχέση.

Η υπόθεση της γεροεπιστήμης

Η υπόθεση της γεροεπιστήμης (geroscience) υποστηρίζει ότι η βιολογική γήρανση είναι δυνατή να επιβραδυνθεί και ότι η επιβράδυνσή της μπορεί να καθυστερήσει ή να αποτρέψει την εμφάνιση πολλών ασθενειών σχετιζόμενων με την ηλικία και την αναπηρία. Στόχος της επιστήμης αυτής είναι να ανακαλύψει νέες θεραπείες και παρεμβάσεις που αναστέλλουν τις διαδικασίες γήρανσης, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με καλύτερη ποιότητα. Η μελέτη της μετφορμίνης είναι ένα ακόμα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές δοκιμές που θα εξετάσουν κατά πόσο η ρύθμιση της γήρανσης μπορεί να γίνει πραγματικότητα.