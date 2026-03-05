Λεπτίνη: Αυτή η ορμόνη που μπορεί να γίνει η λύση στην αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 1

Πριν από πάνω από δέκα χρόνια, επιστήμονες παρατήρησαν ότι η λεπτίνη, μια ορμόνη γνωστή για τον ρόλο της στη ρύθμιση της όρεξης, μπορούσε να αναστρέψει την πιο επικίνδυνη επιπλοκή του διαβήτη τύπου 1, την διαβητική κετοξέωση (DKA), ακόμη και όταν η ινσουλίνη απουσίαζε. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει ένα νέο πεδίο έρευνας για θεραπείες που στοχεύουν το μυαλό και όχι μόνο το πάγκρεας.

Η κετοξέωση υπό νέο φως

Η διαβητική κετοξέωση εμφανίζεται όταν το σώμα δεν μπορεί να παράγει ινσουλίνη και στρέφεται στην καύση λίπους για ενέργεια. Αυτή η διαδικασία ανεβάζει επικίνδυνα τα επίπεδα γλυκόζης και κετονών στο αίμα, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα. Παραδοσιακά, η αντιμετώπιση βασιζόταν αποκλειστικά στην ινσουλίνη. Ωστόσο, νέα ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical Investigation υπογραμμίζει ότι η έλλειψη ινσουλίνης είναι μόνο μέρος της ιστορίας και ότι το κεντρικό νευρικό σύστημα έχει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της DKA.

Πώς η λεπτίνη μιλάει στον εγκέφαλο

Η λεπτίνη παράγεται από τα λιπώδη κύτταρα και στέλνει μηνύματα στον εγκέφαλο, κυρίως στον υποθάλαμο, για τον έλεγχο της όρεξης και της ενεργειακής ισορροπίας. Όταν τα επίπεδά της πέφτουν, ο εγκέφαλος «αντιλαμβάνεται» ότι το σώμα στερείται καυσίμων και ενεργοποιεί μηχανισμούς που αυξάνουν την παραγωγή γλυκόζης και κετονών. Σε άτομα με μειωμένη ή ανύπαρκτη ινσουλίνη, αυτή η αντίδραση μπορεί να επιδεινώσει την υπεργλυκαιμία και να επιταχύνει την κετοξέωση.

Η ανακάλυψη αυτή έγινε το 2011, όταν ερευνητές εισήγαγαν λεπτίνη απευθείας στον εγκέφαλο ποντικών με διαβήτη τύπου 1. Αρχικά δεν υπήρξε εμφανής αλλαγή, αλλά μετά από τέσσερις ημέρες τα επίπεδα γλυκόζης και κετονών επανήλθαν σε φυσιολογικά όρια, παρά τη σοβαρή έλλειψη ινσουλίνης. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η ρύθμιση αυτή ήταν σταθερή: αν οι τιμές προσπαθούσαν να ανέβουν ή να πέσουν, το σώμα τις επανέφερε στο φυσιολογικό.

Από το πειραματικό στη νέα θεραπεία

Αν και οι πρώτες αναφορές αντιμετωπίστηκαν με σκεπτικισμό, η κατανόηση του ρόλου του εγκεφάλου έχει πλέον ωριμάσει. Η ομάδα των ερευνητών σχεδιάζει κλινικές δοκιμές για να εξετάσει αν η λεπτίνη μπορεί με ασφάλεια να ρυθμίσει τα επίπεδα γλυκόζης σε ανθρώπους με διαβήτη τύπου 1. Αν επιβεβαιωθούν τα ευρήματα, θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για θεραπείες που εστιάζουν στον εγκέφαλο αντί για την καθημερινή διαχείριση ινσουλίνης.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι αν ο εγκέφαλος «ηρεμήσει», πείθοντας το σώμα ότι υπάρχει αρκετή ενέργεια, ή αν οι νευρώνες που πυροδοτούν την παραγωγή γλυκόζης και κετονών μπορούν να απενεργοποιηθούν, η αλυσιδωτή αντίδραση που οδηγεί σε σοβαρή υπεργλυκαιμία και διαβητική κετοξέωση (DKA) μπορεί να σταματήσει. Αυτή η νέα προσέγγιση ανατρέπει την παραδοσιακή αντίληψη ότι η έλλειψη ινσουλίνης είναι η μοναδική αιτία της κετοξέωσης και δείχνει ότι ο εγκέφαλος μπορεί να είναι το «κλειδί» για νέες θεραπείες στον διαβήτη τύπου 1.