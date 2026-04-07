Διαβήτης: Νέα συσκευή υπόσχεται ρύθμιση του σακχάρου χωρίς ενέσεις ινσουλίνης

Μια ομάδα ερευνητών στο MIT ανέπτυξε μια υποδόρια συσκευή που μπορεί να αντικαταστήσει τις ενέσεις ινσουλίνης για ασθενείς με διαβήτη. Το μικρό εμφύτευμα, μέγεθος περίπου γραμματοσήμου και βάρος δύο γραμμαρίων, κράτησε ζωντανά κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη σε ποντίκια και αρουραίους για τρεις μήνες, χωρίς να απαιτούνται φάρμακα που καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη οριστική αντιμετώπιση της νόσου που επιτρέπει τη μεταμόσχευση κυττάρων νησίδων παγκρέατος χωρίς τους κινδύνους των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.

Πώς λειτουργεί το εμφύτευμα

Το εμφύτευμα περιέχει ειδικό υπόστρωμα που προστατεύει τα κύτταρα νησίδων και τα τροφοδοτεί με οξυγόνο. Χρησιμοποιώντας την υγρασία του σώματος, ο μηχανισμός παράγει οξυγόνο χωρίς πολύπλοκα εξωτερικά συστήματα. Η τεχνολογία αυτή επιλύει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της μεταμόσχευσης νησίδων, όπου οι προστατευτικές επικαλύψεις που αποτρέπουν την απόρριψη από το ανοσοποιητικό μπλοκάρουν ταυτόχρονα την παροχή οξυγόνου, οδηγώντας τα κύτταρα στο θάνατο.

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων

Σε πειράματα με τρωκτικά, τα εμφυτεύματα διατήρησαν φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης για τρεις μήνες ενώ τα δικά τους κύτταρα είχαν καταστραφεί. Η αφαίρεση της συσκευής επανέφερε τα επίπεδα γλυκόζης στα πρότερα επίπεδα, επιβεβαιώνοντας ότι η ρύθμιση γινόταν από τα εμφυτευμένα κύτταρα. Επιπλέον, σε πειράματα με κύτταρα νησίδων από βλαστοκύτταρα, η ρύθμιση ήταν λιγότερο ισχυρή, αλλά η έρευνα δείχνει ότι με βελτίωση της τεχνολογίας τα κύτταρα μπορούν να λειτουργούν πιο φυσιολογικά.

Η σχεδίαση του εμφυτεύματος επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση δύο συσκευών, ώστε αν μία αποτύχει, η άλλη να συνεχίζει να λειτουργεί. Ένα προκαταρκτικό πείραμα σε πρωτεύοντα έδειξε ότι τα κύτταρα παρέμειναν βιώσιμα για έναν μήνα χωρίς ανοσοκατασταλτικά και δεν υπήρξε απόρριψη από το ανοσοποιητικό. Αντίθετα, συσκευές χωρίς παροχή οξυγόνου απέτυχαν να διατηρήσουν ζωντανά τα κύτταρα.

Μελλοντικές εφαρμογές και περιορισμοί

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι επιστήμονες σημειώνουν ότι η έρευνα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Το πείραμα σε πρωτεύοντα κράτησε μόνο έναν μήνα και ο αριθμός των ζώων ήταν περιορισμένος. Μελλοντικά, η τεχνολογία θα μπορούσε να συνδυαστεί με αντι-ινωτικές επικαλύψεις και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εμφυτευμάτων.. Η πλατφόρμα θα μπορούσε επίσης να εφαρμοστεί σε άλλες παθήσεις που απαιτούν συχνή χορήγηση πρωτεϊνών ή ενζύμων, επιτρέποντας στον οργανισμό να παράγει μόνος του τα φάρμακα που χρειάζεται.