Εννέα τροφές που κακώς θεωρούνται «δυνατές» σε πρωτεΐνη

Όσοι προσπαθούν να αυξήσουν την πρόσληψη πρωτεΐνης χρειάζεται να γνωρίζουν με ακρίβεια τι πραγματικά προσφέρουν οι καθημερινές διατροφικές τους επιλογές. Δεν αρκεί ένα τρόφιμο να έχει τη φήμη του «πλούσιου σε πρωτεΐνη»· σημασία έχει η ποσότητα που αποδίδει ανά μερίδα και το πώς συνδυάζεται μέσα στο γεύμα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το αυγό. Αν και θεωρείται βασική πηγή πρωτεΐνης, ένα μόνο αυγό δεν επαρκεί για να καλύψει τα περίπου 15 γραμμάρια που συχνά προτείνονται ως στόχος ανά γεύμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι υστερεί σε θρεπτική αξία· απλώς η περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη είναι χαμηλότερη από ό,τι πολλοί πιστεύουν και χρειάζεται σωστός συνδυασμός με άλλες πηγές.

Δες ποιες είναι οι τροφές που δεν είναι «δυνατές» σε πρωτεΐνη και πώς να οργανώσεις πιο σωστά το πιάτο σου για να πετύχεις τους διατροφικούς σου στόχους.