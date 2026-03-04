Φασόλια: Ένας ισχυρός διατροφικός σύμμαχος για τη χοληστερόλη και το σάκχαρο

Πολλοί τα αποφεύγουν εξαιτίας του φουσκώματος ή των αερίων που μπορεί να προκαλέσουν, όμως με αυτόν τον τρόπο στερούνται ένα από τα πιο ωφέλιμα τρόφιμα της καθημερινής διατροφής. «Τα φασόλια ανήκουν σε μια ξεχωριστή κατηγορία υπερτροφών, καθώς προσφέρουν φυτική πρωτεΐνη και ταυτόχρονα αποτελούν σύνθετο υδατάνθρακα», επισημαίνει η Mopelola Adeyemo, κλινική διατροφολόγος στο UCLA Health στο Λος Άντζελες. Όπως εξηγεί, μόλις μισό φλιτζάνι μαύρα φασόλια αποδίδει περίπου 8 γραμμάρια φυτικών ινών — ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τέταρτο των ημερήσιων αναγκών ενός ενήλικα.

Βάλε τα φασόλια πιο συχνά στο πιάτο σου και αξιοποίησε αυτό το απλό τρόφιμο με τα πολλαπλά οφέλη για την υγεία σου.