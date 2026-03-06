Υγεία Διατροφή

Ποιες τροφές καλό είναι να αποφεύγουμε πριν από τον ύπνο

Η διατροφή που κάνουμε το βράδυ μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τόσο τη διάρκεια όσο και την ποιότητα του ύπνου μας.

Ο καλός και ξεκούραστος ύπνος δεν εξαρτάται μόνο από τις ώρες που περνάμε στο κρεβάτι. Ένας παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο είναι και οι τροφές ή τα ροφήματα που καταναλώνουμε τις τελευταίες ώρες πριν κοιμηθούμε. Η σχέση ανάμεσα στη διατροφή και τον ύπνο είναι μάλιστα αμφίδρομη. Ορισμένες τροφές μπορούν να επηρεάσουν το πόσο εύκολα θα κοιμηθούμε και πόσο ποιοτικός θα είναι ο ύπνος μας, ενώ παράλληλα ο ίδιος ο οργανισμός επεξεργάζεται διαφορετικά τις τροφές ανάλογα με το αν βρισκόμαστε σε κατάσταση ξεκούρασης.

Δες ποιες τροφές και ποια ροφήματα καλό είναι να αποφεύγονται πριν πέσεις για ύπνο.

