Τραγανές πατάτες με ελάχιστο λάδι; Επιστήμονες έχουν τη λύση στα σκαριά

Η αίσθηση του τραγανού και λαχταριστού τηγανιτού μπορεί σύντομα να συνδυαστεί με πιο υγιεινές επιλογές, χάρη σε νέες επιστημονικές έρευνες που εξετάζουν την κατανάλωση λαδιού κατά το τηγάνισμα. Τηγανιτές πατάτες και άλλα φαγητά υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά συχνά θεωρούνται απόλαυση με κόστος για την υγεία, καθώς σχετίζονται με παχυσαρκία και υψηλή πίεση.

Το ειδικό τηγάνισμα

Στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις, ωστόσο, ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τον καθηγητή Pawan Singh Takhar εξετάζει μια μέθοδο γνωστή ως μικροκυματικό τηγάνισμα. Η τεχνική συνδυάζει παραδοσιακό τηγάνισμα με θέρμανση σε φούρνο μικροκυμάτων, με στόχο να δημιουργηθούν πατάτες που παραμένουν τραγανές, αλλά απορροφούν λιγότερο λάδι. Ο Takhar εξηγεί ότι οι καταναλωτές επιθυμούν πιο υγιεινά τρόφιμα, αλλά η νοστιμιά του λαδιού συχνά υπερισχύει των επιλογών τους.

Η ερευνητική ομάδα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, ανέπτυξε έναν ειδικό φούρνο μικροκυμάτων που λειτουργεί σε δύο διαφορετικές συχνότητες, 2,45 και 5,8 GHz. Οι πατάτες ξεφλουδίζονταν, κόβονταν σε λωρίδες, αλατίζονταν και έμπαιναν σε προθερμασμένο λάδι σόγιας στους 180 βαθμούς Κελσίου. Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, οι επιστήμονες παρακολουθούσαν θερμοκρασία, πίεση και αλλαγές στην υφή, την υγρασία και την απορρόφηση λαδιού.

Παράλληλα με τα πειράματα στο εργαστήριο, οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια δεύτερη μελέτη χρησιμοποιώντας μαθηματικά μοντέλα, που τους επέτρεψε να αναλύσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη διαδικασία του τηγανίσματος. Μέσω αυτής της προσέγγισης μπόρεσαν να μελετήσουν πώς διαφορετικές συνθήκες επηρεάζουν τη διακίνηση της θερμότητας, της υγρασίας και του λαδιού μέσα στο φαγητό κατά το μαγείρεμα.

Η ομάδα αξιολόγησε παράγοντες όπως τη θερμοκρασία, την πίεση, τον όγκο, την υφή, την υγρασία και την περιεκτικότητα σε λάδι, τόσο σε μικροκυματικές συχνότητες 2,45 και 5,8 GHz όσο και σε παραδοσιακό τηγάνισμα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η θέρμανση με μικροκύματα οδηγεί σε ταχύτερη εξάτμιση της υγρασίας, μειώνει τον χρόνο μαγειρέματος και περιορίζει σημαντικά την απορρόφηση λαδιού.

Πώς το λάδι εισχωρεί στο φαγητό

Ένα από τα βασικά προβλήματα στο τηγάνισμα είναι ότι το λάδι εισχωρεί στο φαγητό καθώς η θερμότητα προκαλεί εξάτμιση του νερού που περιέχεται μέσα στους πόρους της πατάτας. Όπως εξηγεί ο Takhar, η διαδικασία μοιάζει με ένα καλαμάκι: όταν δημιουργείται αρνητική πίεση, το λάδι «τραβιέται» μέσα στο τρόφιμο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι περίπου το 90% της διαδικασίας τηγανίσματος λειτουργεί υπό τέτοιες συνθήκες, γεγονός που αυξάνει την απορρόφηση λαδιού. Περιορίζοντας το χρόνο υπό αρνητική πίεση, μειώνεται και η ποσότητα λαδιού που εισχωρεί.

Τα μικροκύματα αλλάζουν την εικόνα, καθώς θερμαίνουν το τρόφιμο από μέσα προς τα έξω. Η ταλάντωση των μορίων του νερού δημιουργεί περισσότερο υδρατμό και αυξάνει την πίεση μέσα στο τρόφιμο, εμποδίζοντας το λάδι να εισχωρήσει. Στη δεύτερη μελέτη, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν μαθηματικά μοντέλα για να κατανοήσουν καλύτερα την κίνηση θερμότητας, υγρασίας και λαδιού κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα μικροκύματα μειώνουν τον χρόνο μαγειρέματος και περιορίζουν την απορρόφηση λαδιού.

Ωστόσο, η χρήση μόνο μικροκυμάτων οδηγεί σε μαλακό και βαρύ τρόφιμο χωρίς τραγανή υφή. Ο Takhar τονίζει ότι ο συνδυασμός παραδοσιακού τηγανίσματος και μικροκυμάτων μπορεί να προσφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα: η θερμότητα από το λάδι διατηρεί την τραγανότητα, ενώ τα μικροκύματα μειώνουν την ποσότητα λαδιού που απορροφάται.

Πού καταλήγουν οι επιστήμονες

Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου σε μεγάλα εργοστάσια τροφίμων είναι τεχνικά απλή, καθώς τα μικροκυματικά στοιχεία είναι σχετικά οικονομικά και διαθέσιμα. Το μέλλον ενδέχεται να φέρει πιο υγιεινές τηγανιτές πατάτες και άλλα φαγητά με λιγότερο λάδι, χωρίς να θυσιάζεται η γεύση που όλοι λατρεύουν. Η καινοτομία αυτή συνδέει την παραδοσιακή απόλαυση με τη σύγχρονη ανάγκη για υγιεινότερες επιλογές.