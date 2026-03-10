Κάρδαμο: Το αρωματικό μπαχαρικό με τα πολλαπλά οφέλη – Πώς να το εντάξετε στη διατροφή σας

Αν έχετε ακούσει τη φράση «φάε να καρδαμώσεις» από μεγαλύτερους στο σπίτι και πάντα αναρωτιόσασταν τι ακριβώς σημαίνει, ίσως ήρθε η στιγμή να μάθετε την απάντηση. Η έκφραση συνδέεται με τη δύναμη και τη θρεπτική αξία των τροφών, αλλά το όνομά της παραπέμπει και σε ένα από τα πιο αρωματικά μπαχαρικά που χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες στη μαγειρική.

Δείτε τι ακριβώς είναι το κάρδαμο και τρόπους για να το εντάξετε εύκολα στην καθημερινή σας διατροφή.