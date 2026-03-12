Τροφές που αυξάνουν τον σίδηρο στον οργανισμό – Ποιοι συνδυασμοί δεν βοηθούν την απορρόφηση

Ο σίδηρος είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέταλλο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η βασικότερη λειτουργία του είναι ότι συμβάλλει στη μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς μέσω των ερυθρών αιμοσφαιρίων, γι’ αυτό και θεωρείται απαραίτητος για την καλή λειτουργία του σώματος.

Στις τροφές ο σίδηρος εμφανίζεται σε δύο διαφορετικές μορφές: τον αιμικό και τον μη αιμικό. Ο αιμικός σίδηρος προέρχεται από ζωικές τροφές και απορροφάται πολύ πιο εύκολα από τον οργανισμό, σε ποσοστά που μπορεί να φτάσουν έως και το 30%. Αντίθετα, ο μη αιμικός σίδηρος βρίσκεται κυρίως σε φυτικές τροφές και απορροφάται σε αρκετά μικρότερο βαθμό, συνήθως γύρω στο 5% έως 8%.

Για να μπορέσει ο οργανισμός να αξιοποιήσει καλύτερα τον φυτικό σίδηρο, χρειάζεται να τον μετατρέψει σε μορφή που απορροφάται πιο εύκολα. Η διαδικασία αυτή ευνοείται από το όξινο περιβάλλον του στομάχου, αλλά και από την παρουσία βιταμίνης C, πρωτεϊνών και ορισμένων αμινοξέων που βοηθούν στην καλύτερη αξιοποίησή του.

Δες ποιες τροφές είναι οι πιο πλούσιες σε σίδηρο και ποιοι καθημερινοί συνδυασμοί στο πιάτο σου μπορεί να μειώνουν την απορρόφησή του χωρίς να το γνωρίζεις.