Η μπανάνα γίνεται trend - Από καθημερινό φρούτο σε νέα γευστική μόδα

Μέχρι πρόσφατα η μπανάνα θεωρούνταν απλώς ένα εύκολο και καθημερινό φρούτο στο πρωινό ή στο σνακ. Ωστόσο, φαίνεται πως πλέον αποκτά έναν πολύ πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στον κόσμο της γαστρονομίας. Από μεγάλες αλυσίδες καφέ μέχρι ζαχαροπλαστεία και εταιρείες παγωτού, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις πειραματίζονται με προϊόντα που έχουν βασική γεύση τη μπανάνα, εντάσσοντάς τα στα νέα εποχικά τους μενού.

Δες γιατί οι μεγάλες αλυσίδες επενδύουν στη μπανάνα και πώς ένα απλό φρούτο μετατρέπεται στη νέα γαστρονομική τάση της χρονιάς.