Γιατί το πράσινο μήλο μπορεί να συμβάλει στη μείωση της χοληστερόλης

Το μήλο θεωρείται εδώ και χρόνια ένα από τα πιο ωφέλιμα φρούτα για τον οργανισμό. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες, φυτικές ίνες και σημαντικά θρεπτικά συστατικά, στοιχεία που το καθιστούν χρήσιμο για την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος αλλά και για τη ρύθμιση των επιπέδων της χοληστερόλης.

Οι διαφορετικές ποικιλίες μήλου έχουν μικρές διαφοροποιήσεις στη γεύση και τη σύστασή τους. Άλλοι προτιμούν τα πιο γλυκά κόκκινα μήλα, ενώ άλλοι επιλέγουν τις πιο όξινες γεύσεις, ανάλογα με το τι τους ταιριάζει περισσότερο διατροφικά ή γευστικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πράσινο ξινόμηλο, γνωστό διεθνώς ως Granny Smith apple.

Δες γιατί το πράσινο μήλο θεωρείται μια από τις πιο ωφέλιμες επιλογές και πώς μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της χοληστερόλης.