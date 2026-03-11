Κουνουπίδι: Το λαχανικό που αποδεδειγμένα καταπολεμά και τον καρκίνο

Το κουνουπίδι, που συχνά χαρακτηρίζεται ως η «λευκή εκδοχή» του μπρόκολου, ανήκει στην οικογένεια των σταυρανθών λαχανικών και ξεχωρίζει για τη μεγάλη θρεπτική του αξία. Περιέχει σημαντικές ποσότητες βιταμινών, μετάλλων και αντιοξειδωτικών ουσιών, στοιχεία που το καθιστούν ιδιαίτερα ωφέλιμο για τον οργανισμό.

Ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι η πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, καθώς περίπου το 92% του αποτελείται από υγρά. Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωσή του μπορεί να συμβάλει και στην καλύτερη ενυδάτωση του σώματος, ειδικά όταν εντάσσεται συχνά στη διατροφή.

Δες ποια σημαντικά θρεπτικά συστατικά περιέχει το κουνουπίδι και πώς μπορεί να συμβάλει στη συνολική υγεία όταν το εντάξεις συστηματικά στη διατροφή σου.