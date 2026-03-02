Μεγάλη προσοχή! Μην χρησιμοποιείς το κινητό σου στην τουαλέτα – Από τι κινδυνεύεις

Η καθημερινή συνήθεια πολλών ανθρώπων να χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο ενώ κάθονται στην τουαλέτα μπορεί να έχει απρόσμενες συνέπειες για την υγεία. Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι χρήστες που αφιερώνουν χρόνο στο scrolling ενώ επισκέπτονται το μπάνιο έχουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αιμορροΐδων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η εν λόγω συνήθεια συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο, ακόμη και όταν λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, η διατροφή και η σωματική δραστηριότητα.

Οι αιμορροΐδες ως πρόβλημα δημόσιας υγείας

Οι αιμορροΐδες αποτελούν σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, προκαλώντας περίπου 4 εκατομμύρια επισκέψεις σε γιατρούς ή Τμήματα Επειγόντων Κρατικών Υπηρεσιών κάθε χρόνο στις ΗΠΑ και κοστίζοντας πάνω από 800 εκατομμύρια δολάρια σε δαπάνες υγείας. Πρόκειται για φλεγμονή των φλεβών στον πρωκτό ή το ορθό, που μπορεί να προκαλέσει πόνο και αιμορραγία. Οι γιατροί γνώριζαν ήδη ότι η παρατεταμένη παραμονή στην τουαλέτα μπορεί να ευνοεί την εμφάνισή τους, όμως η έρευνα δείχνει ότι τα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να επιδεινώνουν το φαινόμενο, καθώς παρατείνουν τον χρόνο που μένει κάποιος καθισμένος.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Για να εξετάσουν τη σχέση αυτή, οι ερευνητές μελέτησαν 125 ενήλικες που υποβάλλονταν σε προληπτική κολονοσκόπηση. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τις καθημερινές τους συνήθειες και τη συμπεριφορά τους στην τουαλέτα. Οι γιατροί που εκτέλεσαν τις κολονοσκοπήσεις αξιολόγησαν ταυτόχρονα την παρουσία αιμορροΐδων σε κάθε άτομο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 66% των συμμετεχόντων χρησιμοποιούσε το κινητό του ενώ βρισκόταν στην τουαλέτα, κυρίως νεότεροι άνθρωποι σε σχέση με όσους δεν είχαν αυτή τη συνήθεια.

Μετά την προσαρμογή για παράγοντες όπως ηλικία, φυσική δραστηριότητα και κατανάλωση φυτικών ινών, διαπιστώθηκε ότι οι χρήστες smartphone είχαν 46% υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν αιμορροΐδες σε σχέση με τους μη χρήστες. Επιπλέον, όσοι έπαιρναν το κινητό στην τουαλέτα παρέμεναν συνήθως καθισμένοι για περισσότερη ώρα. Συγκεκριμένα, το 37% των χρηστών ανέφερε ότι περνούσε πάνω από πέντε λεπτά ανά επίσκεψη, ενώ μόνο το 7,1% των μη χρηστών δήλωσε το ίδιο. Οι πιο συνηθισμένες δραστηριότητες ήταν το διάβασμα ειδήσεων και η περιήγηση στα social media. Αντίθετα με προηγούμενες μελέτες, η προσπάθεια κατά την αφόδευση δεν φάνηκε να αυξάνει τον κίνδυνο.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η χρήση του κινητού μπορεί να παρατείνει ασυνείδητα τον χρόνο που κάποιος παραμένει καθισμένος, αυξάνοντας την πίεση στις φλέβες του πρωκτού και του ορθού, με αποτέλεσμα την εμφάνιση αιμορροΐδων. Τα ευρήματα προσφέρουν χρήσιμες οδηγίες για γιατρούς και ασθενείς, προτείνοντας να περιορίζεται η παραμονή στην τουαλέτα και να αποφεύγεται η χρήση smartphone κατά τη διάρκεια της αφόδευσης.

Ο ρόλος των apps

Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι τα δημοφιλή apps είναι σχεδιασμένα για να κρατούν την προσοχή των χρηστών, με συνέπεια να παρατείνεται ασυναίσθητα ο χρόνος απασχόλησης. Αν κάποιος μένει περισσότερο στην τουαλέτα λόγω smartphone, αυξάνεται ο κίνδυνος αιμορροΐδων. Οι ερευνητές τονίζουν την ανάγκη για περαιτέρω μελέτες, αλλά η σύσταση είναι ασφαλής: να αφήνουμε το κινητό έξω από την τουαλέτα για να μειώσουμε πιθανές επιπτώσεις στην υγεία.