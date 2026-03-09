Πώς να κρατήσεις τις μύγες μακριά από το σπίτι σου

Λίγα πράγματα είναι τόσο ενοχλητικά όσο ο επίμονος ήχος μιας μύγας που γυρίζει μέσα στο σπίτι. Πέρα όμως από την ενόχληση, τα έντομα αυτά μπορούν να αποτελέσουν και παράγοντα μετάδοσης μικροβίων, δημιουργώντας πιθανούς κινδύνους για την υγεία. Παρά τον μεγάλο αριθμό ειδών μυγών που υπάρχουν στη φύση —περισσότερα από 110.000— μόνο ένα μικρό ποσοστό εμφανίζεται συχνά μέσα σε κατοικίες και δημιουργεί προβλήματα. Πρόκειται κυρίως για τις λεγόμενες «μύγες της βρωμιάς» (filth flies), οι οποίες συνδέονται με χώρους όπου υπάρχει αποσυντιθέμενη οργανική ύλη.

Δες πρακτικούς τρόπους για να απομακρύνεις τις μύγες από το σπίτι και να εμποδίσεις την επιστροφή τους.