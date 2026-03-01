Βρωμιά και μικρόβια στο κινητό: Πόσο συχνά και με τι πρέπει να το καθαρίζουμε

Το κινητό μας τηλέφωνο είναι ίσως το αντικείμενο που ακουμπάμε περισσότερο μέσα στην ημέρα, όμως ελάχιστοι γνωρίζουμε ότι μπορεί να φιλοξενεί περισσότερα βακτήρια και μικρόβια ακόμη και από ένα κάθισμα τουαλέτας. Ο καθαρισμός της συσκευής δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής αλλά κυρίως υγείας, αφού το φέρνουμε καθημερινά σε επαφή με το πρόσωπο και το στόμα μας.

Σχετικά με τη συχνότητα, ένας γρήγορος καθαρισμός της οθόνης πρέπει να γίνεται καθημερινά, ενώ μια πιο σχολαστική απολύμανση επιβάλλεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Η χρήση του τηλεφώνου σε χώρους όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή το γυμναστήριο αυξάνει την ανάγκη για πιο τακτική φροντίδα. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε οι περισσότεροι είναι η χρήση οικιακών καθαριστικών για τα τζάμια ή χλωρίνης, μιας και αυτά τα υγρά περιέχουν σκληρά χημικά που καταστρέφουν την ειδική ελαιοφοβική επίστρωση της οθόνης, η οποία την προστατεύει από τις δαχτυλιές.

Πώς κάνουμε σωστά τον καθαρισμό

Ο σωστός τρόπος απαιτεί ένα πανάκι με μικροΐνες, παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιούμε για τα γυαλιά οράσεως, το οποίο αφαιρεί τη σκόνη και τα λίπη χωρίς να χαράζει την επιφάνεια. Για την απολύμανση, η ιδανική λύση είναι ένα διάλυμα από 70% ισοπροπυλική αλκοόλη. Το υγρό δεν πρέπει ποτέ να ψεκάζεται απευθείας πάνω στη συσκευή, αλλά στο πανάκι, ώστε να αποφευχθεί η εισροή υγρασίας στις θύρες φόρτισης και τα ηχεία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις εσοχές και τα κουμπιά, όπου η βρωμιά συσσωρεύεται και μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα του τηλεφώνου. Μια μαλακή οδοντόβουρτσα ή μια ξύλινη οδοντογλυφίδα μπορούν να βοηθήσουν στην αφαίρεση υπολειμμάτων από τις γρίλιες των ηχείων, αρκεί οι κινήσεις να είναι εξαιρετικά προσεκτικές.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως και το «ρούχο» του κινητού τηλεφώνου, την προστατευτική θήκη, η οποία αποτελεί την κύρια εστία συγκέντρωσης μικροβίων. Οι πλαστικές και σιλικονούχες θήκες μπορούν να πλυθούν άφοβα με ζεστό νερό και σαπούνι πιάτων, αρκεί να στεγνώσουν πλήρως πριν τοποθετηθούν ξανά στη συσκευή.