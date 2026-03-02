Καθαρισμός παρκέ: Τα σωστά βήματα για να μη φθαρεί το ξύλο

Το παρκέ και τα laminate δάπεδα χρειάζονται τακτική και προσεκτική συντήρηση. Οι ειδικοί προτείνουν καθημερινό στεγνό καθάρισμα, με ηλεκτρική σκούπα ή μαλακή σκούπα, για την απομάκρυνση σκόνης και μικροσωματιδίων που μπορούν να χαράξουν την επιφάνεια. Το υγρό καθάρισμα συνιστάται περίπου μία φορά την εβδομάδα, ανάλογα με τη χρήση και την κατάσταση του ξύλου.

Δες ποια προϊόντα είναι πραγματικά ασφαλή για το παρκέ σου και πώς να το διατηρήσεις σαν καινούργιο για χρόνια.