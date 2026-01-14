Πώς το τζίντζερ μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα

Σύμφωνα με την Kanchan Koya, Ph.D. και συγγραφέα του βιβλίου μαγειρικής Spice Spice Baby, η φλεγμονή έχει συσχετιστεί με την αντίσταση στην ινσουλίνη και τη δυσκολία ρύθμισης των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Όπως επισημαίνει, η μείωση της φλεγμονής μέσω μπαχαρικών όπως το τζίντζερ ενδέχεται να συμβάλει θετικά στη διατήρηση πιο ισορροπημένων τιμών, αν και τονίζει ότι απαιτείται περαιτέρω επιστημονική έρευνα για ασφαλή συμπεράσματα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μεγάλο μέρος των σχετικών μελετών βασίζεται στη χρήση συμπληρωμάτων τζίντζερ και όχι στην καθημερινή του κατανάλωση στο φαγητό. Παρ’ όλα αυτά, τα μέχρι στιγμής δεδομένα γύρω από τη σχέση του τζίντζερ με τον έλεγχο του σακχάρου κρίνονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και ενθαρρυντικά.

Δες τι δείχνουν οι έρευνες και πώς μπορείς να εντάξεις το τζίντζερ με ασφάλεια στη διατροφή σου.