Η μέση αξία μιας ομάδας της Formula 1 εκτοξεύτηκε στα 3,42 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με αναλυτική έκθεση της Sportico, σημειώνοντας άνοδο 48% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και υπερδιπλασιασμό μέσα σε μόλις δύο σεζόν.

Το 2023 ο μέσος όρος αποτίμησης ήταν 1,61 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που αποδεικνύει το αξιοσημείωτο οικονομικό άλμα ενός σπορ που έχει μετατραπεί από αγωνιστική διοργάνωση σε παγκόσμια βιομηχανία ψυχαγωγίας.

Ένας ακριβός αγώνας ταχύτητας

Η F1 ξεπέρασε πλέον το MLB με 2,82 δισεκατομμύρια δολάρια ανά ομάδα και βρίσκεται πίσω μόνο από το NFL με 7,13 δισεκατομμύρια δολάρια και το NBA με 5,51 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Ferrari διατηρεί την κορυφή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με αποτίμηση 6,4 δισεκατομμυρίων, με τη Mercedes στα 5,88 δισ. και τη McLaren στα 4,73 δισ. να μειώνουν αισθητά την απόσταση. Η McLaren μάλιστα είναι η μεγάλη οικονομική έκπληξη της λίστας, καθώς έχει αυξήσει την αξία της κατά 203% σε δύο χρόνια. Η Red Bull αποτιμάται στα 4,32 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ την πεντάδα κλείνει η Aston Martin με 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Netflix

Ο ρόλος της Liberty Media

Καθοριστικός παράγοντας αυτής της εκρηκτικής ανόδου είναι η Liberty Media, η εταιρεία που απέκτησε τα εμπορικά δικαιώματα της F1 το 2017 έναντι 4,4 δισ. δολαρίων και μετέτρεψε το πρωτάθλημα σε pop-culture φαινόμενο. Η στρατηγική της βασίστηκε σε αναβαθμισμένα τηλεοπτικά συμβόλαια, ενίσχυση του ψηφιακού περιεχομένου, παραγωγή ντοκιμαντέρ όπως το παγκόσμιο hit Drive to Survive στο Netflix και άνοιγμα της F1 σε νέες πίστες όπως το Μαϊάμι και το Λας Βέγκας, όπου οι διοργανώσεις προσεγγίζουν σε ύφος φεστιβάλ ψυχαγωγίας με συναυλίες, μεγάλους χορηγούς και VIP εμπειρίες.

Netflix

Τηλεθέαση και επενδύσεις

Σήμερα, η Formula 1 προσελκύει περισσότερους από 60 εκατομμύρια τηλεθεατές σε κάθε αγωνιστικό τριήμερο, ενώ περίπου 270.000 φίλοι του σπορ παρακολουθούν ζωντανά από τις πίστες. Τα ετήσια έσοδα του πρωταθλήματος, σύμφωνα με οικονομικές αναλύσεις της αγοράς, έχουν ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο με νέες συμφωνίες τηλεοπτικών δικαιωμάτων σε Ινδία, Κίνα και ΗΠΑ, αγορές που θεωρούνται πλέον κεντρικές στο πλάνο επέκτασης.

Όπως σημειώνει η Sportico, οι ομάδες της F1 προσφέρουν το ιδανικό τρίπτυχο για επενδυτές: σπανιότητα, παγκόσμια απήχηση και βεβαιότητα κόστους, καθώς το budget cap έχει σταθεροποιήσει τις δαπάνες των ομάδων και ευνοεί τα προβλέψιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Η Formula 1 επιβεβαιώνει έτσι πως δεν είναι απλώς μια μάχη ταχύτητας, αλλά ένα από τα πιο ισχυρά premium brands στην παγκόσμια αθλητική οικονομία.

Netflix

Fun Facts της Formula 1

• Η αξία της Ferrari στη F1 (6,4 δισ. δολάρια) είναι μεγαλύτερη από την κεφαλαιοποίηση παγκοσμίου φήμης αυτοκινητοβιομηχανιών τα τελευταία χρόνια.

• Το Las Vegas GP του 2023 κόστισε πάνω από 500 εκατ. δολάρια για να στηθεί, ένα από τα πιο ακριβά events στην ιστορία του σπορ.

• Το Drive to Survive του Netflix θεωρείται ο πιο αποτελεσματικός μοχλός νέων φιλάθλων, αυξάνοντας εντυπωσιακά το fan base της F1 στις ΗΠΑ.

• Το budget cap της Formula 1 για το 2024 είναι περίπου 135 εκατ. δολάρια ανά ομάδα, χωρίς να υπολογίζονται οι μισθοί οδηγών, τα marketing και τα top 3 στελέχη.

Netflix

• Τα έσοδα από χορηγίες έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να διεκδικούν παρουσία πάνω στα μονοθέσια περισσότερο από την παραδοσιακή αυτοκινητοβιομηχανία.

• O Lewis Hamilton είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος οδηγός της σύγχρονης εποχής με ετήσιες απολαβές που φτάνουν –μαζί με συνεργασίες και bonuses– τα 55 έως 60 εκατ. δολάρια.

• Η F1 έχει πλέον περισσότερους followers στα social media από το NFL και το MLB, καταγράφοντας μία από τις ταχύτερες ψηφιακές αναπτύξεις στον παγκόσμιο αθλητισμό.

• Το Grand Prix του Μονακό εξακολουθεί να είναι ο αγώνας με τις υψηλότερες VIP τιμές φιλοξενίας, ξεπερνώντας σε πακέτα hospitality ακόμα και τα μεγαλύτερα events πολυτελείας.

• Περισσότερα από 1,5 δισ. δολάρια επενδύθηκαν την τελευταία πενταετία σε υποδομές νέων και αναβαθμισμένων πιστών για να υποδεχθούν τη νέα εποχή της Formula 1.

• Ο αριθμός των θεατών που παρακολουθούν αγώνα από κοντά έχει αυξηθεί κατά 40% από το 2019 και μετά, με πολλές πίστες να έχουν sold out πριν καν ανακοινωθεί η τελική λίστα οδηγών.