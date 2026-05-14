«Ποτέ δεν ψάχνει το κινητό του συζύγου της»: Διαψεύδουν τις φήμες οι συνεργάτες της Μπριζίτ Μακρόν

Σάλο έχει προκαλέσει τις τελευταίες η δήλωση ενός Γάλλου δημοσιογράφου για την «πλατωνική σχέση» που φέρεται να διατηρούσε ο Εμανουέλ Μακρόν, με Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανί το οποίο οδήγησε στο περίφημο χαστούκι της Μπριζίτ μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος.

Κατά τον δημοσιογράφο Φλοριάν Ταρντίφ, ο οποίος αποκάλυψε το παρασκήνιο της υπόθεσης στο βιβλίο του «Ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι» (Un couple presque parfait), η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας φαίνεται πως είδε ένα μήνυμα που έστειλε ο σύζυγός της στην ηθοποιό στο οποίο της έγραψε «Σε βρίσκω πολύ όμορφη».

Το γαλλικό μέσο Le Parisien επικαλέστηκε πηγές δίπλα στη Μπριζίτ Μακρόν οι οποίες διέψευσαν κατηγορηματικά το γεγονός τονίζοντας μάλιστα ότι «δεν ψάχνει ποτέ το κινητό του συζύγου της».

«Η Μπριζίτ Μακρόν διέψευσε κατηγορηματικά αυτή την ιστορία στο άτομο που την βιντεοσκόπησε απευθείας στις 5 Μαρτίου, διευκρινίζοντας ότι δεν κοιτάζει ποτέ το κινητό τηλέφωνο του συζύγου της», δήλωσαν οι συνεργάτες της.

Όταν δημοσιεύτηκε το βίντεο που τραβήχτηκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Ανόι, ο Εμανουέλ Μακρόν αρνήθηκε το γεγονός σχολιάζοντας απλώς ότι «Η σύζυγός μου κι εγώ αστειευόμασταν, όπως κάνουμε συχνά».

Ποια είναι η «πέτρα του σκανδάλου»

Η Γκολσιφτέ Φαραχανί (Golshifteh Farahani) δεν είναι απλά μία διάσημη ηθοποιός του γαλλικού και διεθνούς κινηματογράφου. Είναι μια γυναίκα που εδώ και χρόνια κουβαλά μια ιστορία εξορίας, πολιτικής σύγκρουσης και προσωπικής ελευθερίας. Αλλά και μια πολύ γοητευτική γυναίκα που τα τελευταία 24ωρα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Γαλλικά και διεθνή μέσα αναφέρουν πως η 42χρονη Ιρανογαλλίδα ηθοποιός φέρεται να διατηρούσε μια στενή «πλατωνική σχέση» με τον Γάλλο πρόεδρο, κάτι που - σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα - προκάλεσε ένταση στο προεδρικό ζεύγος. Οι αναφορές αυτές συνδέθηκαν με το πολυσυζητημένο στιγμιότυπο στο οποίο η Μπριζίτ Μακρόν φέρεται να χαστουκίζει τον σύζυγό της.

Η Γκολσιφτέ Φαραχανί βρέθηκε στο επίκεντρο για τους «λάθος λόγους», καθώς η ίδια αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.