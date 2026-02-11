ΠΟΥ: 94 εκατ. άνθρωποι με καταρράκτη - Οι μισοί χωρίς πρόσβαση σε επέμβαση

Περίπου οι μισοί από τα περισσότερα από 94 εκατομμύρια ανθρώπους που πάσχουν από καταρράκτη παγκοσμίως δεν έχουν πρόσβαση σε χειρουργική επέμβαση που θα μπορούσε να αποκαταστήσει την όρασή τους, σύμφωνα με νέα στοιχεία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) καλεί τις χώρες να επιταχύνουν τις προσπάθειες ώστε εκατομμύρια ασθενείς με καταρράκτη να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια απλή και αποτελεσματική επέμβαση, η οποία μπορεί να αποτρέψει την τύφλωση.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Global Health αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος: σχεδόν το 50% των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τύφλωση λόγω καταρράκτη εξακολουθούν να χρειάζονται χειρουργική θεραπεία. Η επέμβαση, που διαρκεί περίπου 15 λεπτά, θεωρείται μία από τις πιο οικονομικά αποδοτικές ιατρικές πράξεις, προσφέροντας άμεση και μόνιμη αποκατάσταση της όρασης.

Τα τελευταία 20 χρόνια, η παγκόσμια κάλυψη της χειρουργικής καταρράκτη αυξήθηκε κατά περίπου 15%. Ωστόσο, η γήρανση του πληθυσμού και η αύξηση των περιστατικών έχουν ενισχύσει τη ζήτηση. Σύμφωνα με τα νεότερα μοντέλα, η κάλυψη αναμένεται να αυξηθεί κατά 8,4% μέσα στην τρέχουσα δεκαετία. Παρ’ όλα αυτά, απαιτείται σημαντική επιτάχυνση για να επιτευχθεί ο στόχος της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας για αύξηση 30% έως το 2030.

«Η επέμβαση καταρράκτη είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που διαθέτουμε για την αποκατάσταση της όρασης και τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων», δήλωσε η Devora Kestel, αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος μη μεταδοτικών νοσημάτων και ψυχικής υγείας του ΠΟΥ, επισημαίνοντας ότι η αποκατάσταση της όρασης σημαίνει ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια και νέες ευκαιρίες.

Στην Αφρική το μεγαλύτερο πρόβλημα

Η μελέτη, η οποία ανέλυσε στοιχεία από 68 χώρες για τα έτη 2023 και 2024, καταδεικνύει ότι το μεγαλύτερο κενό εντοπίζεται στην Αφρικανική Περιφέρεια, όπου τρεις στους τέσσερις ασθενείς που χρειάζονται χειρουργείο παραμένουν χωρίς θεραπεία. Παράλληλα, οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα σε όλες τις περιοχές, καθώς έχουν συστηματικά χαμηλότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας σε σχέση με τους άνδρες.

Τα εμπόδια σχετίζονται με διαχρονικά διαρθρωτικά προβλήματα, όπως η έλλειψη και η άνιση κατανομή εξειδικευμένων επαγγελματιών οφθαλμολογικής φροντίδας, το υψηλό ιδιωτικό κόστος, οι μεγάλες λίστες αναμονής, αλλά και η περιορισμένη ενημέρωση ή ζήτηση, ακόμη και όπου οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες.

Αν και η ηλικία αποτελεί τον βασικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καταρράκτη, άλλοι παράγοντες — όπως η παρατεταμένη έκθεση σε UV-B ακτινοβολία, το κάπνισμα, η χρήση κορτικοστεροειδών και ο διαβήτης — μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξή του.

Πώς μπορεί να περιοριστεί

Η εξάλειψη της περιττής τύφλωσης από καταρράκτη θεωρείται εφικτός στόχος. Οι χώρες μπορούν να επιταχύνουν την πρόοδο εντάσσοντας τον προσυμπτωματικό έλεγχο όρασης και τις οφθαλμολογικές εξετάσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, επενδύοντας σε βασικές χειρουργικές υποδομές και ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό, ιδιαίτερα σε αγροτικές και υποεξυπηρετούμενες περιοχές.

Ιδιαίτερη έμφαση απαιτείται σε γυναίκες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στην πρόσβαση. Ο ΠΟΥ καλεί κυβερνήσεις, κοινωνία των πολιτών και διεθνείς εταίρους να ενισχύσουν τις παρεμβάσεις, με στόχο η χειρουργική καταρράκτη να καταστεί καθολικά προσβάσιμη και να μειωθεί η αποτρέψιμη τύφλωση σε παγκόσμιο επίπεδο.