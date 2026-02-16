Αϋπνία και άνοια: Γιατί το 12,5% των περιστατικών άνοιας θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί

Η αϋπνία ευθύνεται για περίπου μισό εκατομμύριο περιπτώσεις άνοιας κάθε χρόνο στις ΗΠΑ, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό The Journals of Gerontology: Series A. Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα σχεδόν 6.000 ενηλίκων ηλικίας 65 ετών και άνω, εστιάζοντας τόσο σε αυτοαναφερόμενα συμπτώματα αϋπνίας όσο και σε πιθανά σημάδια γνωστικής έκπτωσης ή διαγνωσμένης άνοιας. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι περίπου 12,5% των περιπτώσεων άνοιας στους ηλικιωμένους, δηλαδή σχεδόν 450.000 άνθρωποι ετησίως, θα μπορούσαν να αποδοθούν στην αϋπνία.

Όπως διαβάζουμε στο ScienceAlert, η ανάλυση χρησιμοποίησε έναν δείκτη (PAF), ο οποίος εκτιμά το ποσοστό μιας ασθένειας που μπορεί να αποδοθεί σε έναν συγκεκριμένο παράγοντα κινδύνου. Στην πράξη, ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες περιπτώσεις μιας νόσου θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν εξαλειφόταν ο σχετικός παράγοντας κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή, οι ερευνητές συνέκριναν τον αριθμό ατόμων με αϋπνία και με πιθανά σημάδια άνοιας στο δείγμα τους και τον συνδύασαν με προηγούμενες μελέτες που δείχνουν ότι τα άτομα με αϋπνία έχουν κατά μέσο όρο 1,51 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν άνοια τύπου Αλτσχάιμερ.

Ο ύπνος ως παράγοντας κινδύνου

Με βάση αυτό το μοντέλο, προέκυψε ότι περίπου μία στις οκτώ περιπτώσεις άνοιας στους ηλικιωμένους μπορεί να συνδεθεί με την αϋπνία. Ανάγοντας αυτά τα δεδομένα στο σύνολο του πληθυσμού των ΗΠΑ ηλικίας 65 ετών και άνω, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το 2022 σχεδόν 449.000 περιπτώσεις άνοιας θα μπορούσαν θεωρητικά να είχαν αποφευχθεί αν δεν υπήρχε αϋπνία. Παρότι το PAF δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση, καθώς βασίζεται σε μαθηματικά μοντέλα και υποθέσεις, προσφέρει μια πολύτιμη εκτίμηση της πιθανής επιρροής των προβλημάτων ύπνου στην εμφάνιση άνοιας.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η αϋπνία θεωρείται τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου, δηλαδή μπορεί να αντιμετωπιστεί τόσο από τα ίδια τα άτομα όσο και από επαγγελματίες υγείας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η επίδραση της αϋπνίας στην άνοια είναι συγκρίσιμη με άλλους γνωστούς παράγοντες κινδύνου, όπως η απώλεια ακοής, με την οποία είχαν καταγραφεί PAF 16,9% για μέτρια έως σοβαρή απώλεια και 3,9% για ήπια απώλεια. Αυτό καταδεικνύει ότι η αντιμετώπιση των διαταραχών ύπνου στους ηλικιωμένους μπορεί να έχει ουσιαστικό όφελος σε επίπεδο πληθυσμού.

Οι αμφίδρομες αλληλεπιδράσεις

Οι σχέσεις μεταξύ αϋπνίας και άνοιας είναι περίπλοκες, καθώς πιθανόν να υπάρχουν αμφίδρομες αλληλεπιδράσεις: οι εγκεφαλικές αλλαγές που συνοδεύουν την άνοια μπορεί μερικές φορές να προκαλέσουν προβλήματα ύπνου, αντίστροφα από ό,τι συχνά θεωρούμε. Αυτό δυσχεραίνει την κατανόηση του τι προκαλεί την επιδείνωση της γνωστικής λειτουργίας και τι είναι αποτέλεσμα της νόσου. Νέες έρευνες συνεχίζουν να εξετάζουν πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου, φέρνοντας σταδιακά πιο κοντά την κατανόηση των μηχανισμών που οδηγούν στην άνοια.

Φύλο, ηλικία και στρατηγικές παρέμβασης

Μερικά επιπλέον ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι ο κίνδυνος άνοιας λόγω αϋπνίας είναι ελαφρώς υψηλότερος στις γυναίκες και επικεντρώνεται κυρίως στους ηλικιωμένους 85 ετών και άνω. Οι ερευνητές τονίζουν την ανάγκη ένταξης της φροντίδας ύπνου στις ρουτίνες γηριατρικής περίθαλψης και στις στρατηγικές πρόληψης της άνοιας. Η ανάπτυξη στοχευμένων, ειδικών για το φύλο παρεμβάσεων κατά της αϋπνίας θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των περιπτώσεων άνοιας σε επίπεδο πληθυσμού.

Η μελέτη αποτελεί σημαντική υπενθύμιση ότι ο ύπνος δεν είναι απλώς θέμα άνεσης ή ποιότητας ζωής, αλλά κρίσιμος παράγοντας για τη μακροχρόνια γνωστική υγεία. Η προσοχή στη διατήρηση καλού ύπνου στους ηλικιωμένους μπορεί να αποτελέσει μια πρακτική στρατηγική για την πρόληψη ή καθυστέρηση της άνοιας.