Γιατί ξυπνάς συχνά μεταξύ 2 και 4 τα ξημερώματα – Τι λέει η επιστήμη

Το φαινόμενο του ξυπνήματος μεταξύ 2:00 και 4:00 τα ξημερώματα δεν είναι σπάνιο και επηρεάζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αν και συχνά αντιμετωπίζεται ως μια απλή διαταραχή ύπνου, μπορεί να συνδέεται με συγκεκριμένες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στον οργανισμό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Δες ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον νυχτερινό ύπνο και τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό το επαναλαμβανόμενο ξύπνημα.