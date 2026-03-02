Γιατί κάποιοι δεν μπορούν να «κλείσουν» το μυαλό τους τη νύχτα

Η αϋπνία δεν είναι απλώς αποτέλεσμα άγχους της στιγμής. Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις το πρόβλημα ξεκινά βαθύτερα, από τον ίδιο τo εσωτερικό «ρολόι» που δεν συγχρονίζεται σωστά με τον κύκλο ημέρας-νύχτας. Ο νους τότε μπορεί να παραμένει σε εγρήγορση τις ώρες που θα έπρεπε να επιβραδύνει. Το αποτέλεσμα είναι η αίσθηση ότι «το μυαλό δεν κλείνει», ακόμη κι αν το σώμα είναι εξαντλημένο.

Η αϋπνία επηρεάζει περίπου το 10% του γενικού πληθυσμού, ενώ στους μεγαλύτερους σε ηλικία το ποσοστό μπορεί να φτάσει και το ένα τρίτο. Πολλοί ασθενείς περιγράφουν έναν εγκέφαλο που δουλεύει ασταμάτητα τη νύχτα, με σκέψεις που τρέχουν, αναλύσεις της ημέρας ή ανησυχίες για το αύριο. Μέχρι σήμερα, η κατάσταση αυτή αποδιδόταν κυρίως σε «γνωστική υπερδιέγερση», χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο τι την προκαλεί σε βιολογικό επίπεδο.

Πώς χαρτογραφήθηκε ο ρυθμός της σκέψης

Νεότερη μελέτη από το University of South Australia, που δημοσιεύθηκε στο Sleep Medicine, επιχείρησε να χαρτογραφήσει για πρώτη φορά τον καθημερινό ρυθμό της σκέψης σε άτομα με χρόνια αϋπνία. Οι ερευνητές συνέκριναν 16 ανθρώπους με μακροχρόνια προβλήματα ύπνου με 16 υγιείς συνομηλίκους τους, παρακολουθώντας πώς μεταβάλλεται η πνευματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια ενός πλήρους 24ώρου.

Το πείραμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να «αφαιρεθούν» όσο γίνεται οι εξωτερικές επιρροές. Οι συμμετέχοντες παρέμειναν ξύπνιοι επί 24 ώρες, ξαπλωμένοι σε κρεβάτι, σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό. Η πρόσληψη τροφής και η σωματική δραστηριότητα ήταν αυστηρά ελεγχόμενες, ώστε να μην επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Κάθε ώρα κατέγραφαν λεπτομερώς τον χαρακτήρα των σκέψεών τους: πόσο έντονες ήταν, πόσο εστιασμένες σε στόχους, πόσο εύκολα μπορούσαν να τις ελέγξουν.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι τόσο οι καλά κοιμώμενοι όσο και οι άνθρωποι με αϋπνία παρουσιάζουν έναν σαφή κιρκάδιο ρυθμό στη σκέψη. Η πνευματική δραστηριότητα κορυφώνεται το απόγευμα και μειώνεται τις πρώτες πρωινές ώρες. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αϋπνίας υπήρχαν κρίσιμες διαφορές: το «χαμήλωμα» της σκέψης τη νύχτα ήταν πιο αδύναμο και λιγότερο σταθερό.

Η καθυστέρηση του εσωτερικού ρολογιού

Σύμφωνα με τους επικεφαλής της μελέτης, στους ανθρώπους που κοιμούνται καλά ο εγκέφαλος μεταβαίνει σταδιακά από τη λογική σκέψη της ημέρας σε μια πιο αποσυνδεδεμένη κατάσταση πριν τον ύπνο. Αντίθετα, στα άτομα με αϋπνία αυτή η μετάβαση δεν γίνεται επαρκώς. Οι σκέψεις τους παραμένουν «ημερήσιες» σε ποιότητα και ένταση, ακόμη και αργά τη νύχτα, όταν ο εγκέφαλος θα έπρεπε να προετοιμάζεται για ξεκούραση.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία ήταν ότι η κορύφωση της πνευματικής δραστηριότητας στους αϋπνικούς εμφανιζόταν με καθυστέρηση περίπου έξιμισι ωρών. Αυτό σημαίνει ότι το εσωτερικό τους ρολόι φαίνεται να «ενθαρρύνει» την εγρήγορση σε ώρες που, βιολογικά, θα έπρεπε να κυριαρχεί η υπνηλία. Με απλά λόγια, ο εγκέφαλος στέλνει σήματα εγρήγορσης όταν θα έπρεπε να στέλνει σήματα επιβράδυνσης.

Ο ύπνος, όπως εξηγούν οι ερευνητές, δεν είναι απλώς το κλείσιμο των ματιών. Προϋποθέτει μια βαθύτερη αποδέσμευση από τους στόχους της ημέρας και τη συναισθηματική εμπλοκή. Αν αυτή η «αποσύνδεση» καθυστερεί ή δεν είναι επαρκής, τότε το άτομο μπορεί να ξαπλώνει κουρασμένο αλλά να μην μπορεί να αποκοιμηθεί. Η αϋπνία, λοιπόν, δεν αφορά μόνο τη συμπεριφορά ή το άγχος, αλλά πιθανώς και μια διαταραχή στον κιρκάδιο συγχρονισμό.

Τα ευρήματα αυτά ανοίγουν τον δρόμο για πιο στοχευμένες παρεμβάσεις. Πέρα από τις κλασικές γνωσιακές-συμπεριφορικές τεχνικές, οι ειδικοί προτείνουν παρεμβάσεις που ενισχύουν τον κιρκάδιο ρυθμό, όπως έκθεση σε έντονο φως σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας και διατήρηση σταθερής καθημερινής ρουτίνας (γενικά ή ρουτίνας ύπνου;). Παράλληλα, τεχνικές ενσυνειδητότητας ενδέχεται να βοηθήσουν στη μείωση της βραδινής πνευματικής υπερδραστηριότητας.

Νέες προσεγγίσεις στη θεραπεία της αϋπνίας

Η κατανόηση ότι η αϋπνία μπορεί να σχετίζεται με μια εσωτερική χρονική «μετατόπιση» προσφέρει μια πιο σύνθετη αλλά και πιο ελπιδοφόρα εικόνα. Αν ο εγκέφαλος δεν λαμβάνει έγκαιρα το σήμα να «κατεβάσει διακόπτες», ίσως το κλειδί να βρίσκεται όχι μόνο στο τι σκεφτόμαστε τη νύχτα, αλλά και στο πώς ρυθμίζουμε συνολικά τον βιολογικό μας χρόνο.