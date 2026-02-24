Δύο νύχτες χωρίς ύπνο αρκούν για να προκαλέσουν βλάβες... στο έντερο σου

Η έλλειψη ύπνου δεν έχει επίπτωση μόνο στη διάθεση και τη συγκέντρωσή μας. Σύμφωνα με νέα πειραματική μελέτη σε ζώα, η στέρηση ύπνου μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία του εντέρου μέσω ενός απρόσμενου μηχανισμού που συνδέει άμεσα τον εγκέφαλο με το πεπτικό σύστημα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ακόμη και δύο νύχτες κακού ύπνου αρκούν για να επηρεαστούν τα βλαστοκύτταρα του εντέρου, δηλαδή τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την ανανέωση και επιδιόρθωση του εντερικού τοιχώματος.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Cell Stem Cell, περιγράφει μια αλληλουχία σημάτων που ξεκινά από τα κέντρα ύπνου του εγκεφάλου και φτάνει μέχρι τα κύτταρα του εντέρου. Όταν ο ύπνος διαταράσσεται, τα σήματα αυτά «εκτροχιάζονται», με αποτέλεσμα να μειώνεται η ικανότητα του εντερικού βλεννογόνου να αναγεννάται. Αυτό θα μπορούσε, θεωρητικά, να αυξήσει την ευαισθησία σε φλεγμονώδεις παθήσεις (π.χ. ελκώδη κολίτιδα, νόσο του Crohn).

Όπως διαβάζουμε στο Live Science, η αϋπνία δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Υπολογίζεται ότι περίπου 1 στους 10 ενήλικες παγκοσμίως αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα ύπνου. Πέρα από την κόπωση και τη μειωμένη απόδοση, οι διαταραχές ύπνου έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο για διαβήτη, υπέρταση, κατάθλιψη και φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Ενδιαφέρον είναι ότι πάνω από το 75% των ασθενών με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου αναφέρουν κακή ποιότητα ύπνου, ενώ μελέτες έχουν δείξει πως όσοι κοιμούνται ανεπαρκώς έχουν διπλάσιο κίνδυνο υποτροπής της νόσου.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Για να διερευνήσουν τι ακριβώς συμβαίνει, οι επιστήμονες στέρησαν από ποντίκια τον ύπνο για δύο ημέρες. Στο έντερό τους εντόπισαν αυξημένο οξειδωτικό στρες – μια κατάσταση που συνδέεται με κυτταρικές βλάβες. Παράλληλα, ο αριθμός των εντερικών βλαστοκυττάρων είχε μειωθεί σχεδόν στο μισό σε σύγκριση με τα ζώα που κοιμήθηκαν κανονικά. Επιπλέον, όταν το έντερο υπέστη βλάβη, η ικανότητα αποκατάστασης ήταν σημαντικά περιορισμένη. Οι αλλαγές αυτές εμφανίστηκαν γρήγορα, γεγονός που υπογραμμίζει πόσο ευαίσθητο είναι το έντερο στις διαταραχές του ύπνου.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Σε μοριακό επίπεδο, οι ερευνητές παρατήρησαν αυξημένα επίπεδα σεροτονίνης στο έντερο των άυπνων ζώων. Η σεροτονίνη είναι γνωστή κυρίως ως «ορμόνη της διάθεσης», όμως στο έντερο παίζει κρίσιμο ρόλο: ρυθμίζει την έκκριση πεπτικών υγρών και τις συσπάσεις που προωθούν την τροφή. Όταν όμως τα επίπεδά της παραμένουν υψηλά για μεγάλο διάστημα, μπορεί να συμβάλει σε διάρροια, φλεγμονή ή ακόμη και στην ανάπτυξη όγκων. Στα πειράματα, η στέρηση ύπνου όχι μόνο αύξησε την απελευθέρωση σεροτονίνης, αλλά μείωσε και την επαναπρόσληψή της, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται στο έντερο.

Για να επιβεβαιώσουν ότι η σεροτονίνη είναι κεντρικός «ρυθμιστής», οι επιστήμονες χορήγησαν επιπλέον σεροτονίνη σε καλά ξεκούραστα ποντίκια. Τα αποτελέσματα μιμήθηκαν σε μεγάλο βαθμό τις βλάβες που παρατηρήθηκαν μετά τη στέρηση ύπνου. Το ερώτημα, όμως, ήταν πώς μεταφέρεται το μήνυμα από τον εγκέφαλο στο έντερο. Η απάντηση φαίνεται να βρίσκεται στο πνευμονογαστρικό νεύρο, τη βασική οδό επικοινωνίας εγκεφάλου–εντέρου, ιδίως σε καταστάσεις στρες. Όταν οι ερευνητές διέκοψαν πειραματικά το πνευμονογαστρικό νεύρο σε ποντίκια και στη συνέχεια τους στέρησαν τον ύπνο, τα ζώα διατήρησαν φυσιολογικά επίπεδα σεροτονίνης και περισσότερα εντερικά βλαστοκύτταρα. Με άλλα λόγια, το έντερο προστατεύτηκε. Φαίνεται ότι το νεύρο αυτό απελευθερώνει μια χημική ουσία, την ακετυλοχολίνη, η οποία ενεργοποιεί την παραγωγή σεροτονίνης. Αν αυτή η αλυσίδα διακοπεί, οι επιπτώσεις της αϋπνίας περιορίζονται.

Τα συμπεράσματα των ερευνητών

Το βασικό μήνυμα είναι σαφές, παρά τις όποιες επιφυλάξεις: ο ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βιολογική ανάγκη που επηρεάζει ολόκληρο το σώμα. Το έντερο, που συχνά αποκαλείται «δεύτερος εγκέφαλος», φαίνεται πως αντιδρά άμεσα στην έλλειψη ξεκούρασης. Και ίσως τελικά, η φροντίδα του πεπτικού μας συστήματος να ξεκινά από κάτι πιο απλό απ’ όσο νομίζαμε: ένα σταθερό και επαρκές πρόγραμμα ύπνου.