Γρήγορη ή αργή πέψη; Τι αποκαλύπτει για τον οργανισμό σου ο χρόνος μεταξύ των κενώσεων

Ο χρόνος που χρειάζεται το έντερο για να «ολοκληρώσει» την πέψη και να αποβάλει τα υπολείμματα δεν είναι απλώς μια βιολογική λεπτομέρεια. Σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική ανασκόπηση, ο ρυθμός με τον οποίο κινούνται τα κόπρανα μέσα στο έντερο μπορεί να συνδέεται άμεσα με τη συνολική υγεία. Με απλά λόγια, το αν το έντερό σου λειτουργεί γρήγορα ή αργά φαίνεται να επηρεάζει το μικροβίωμα – δηλαδή τα δισεκατομμύρια μικρόβια που ζουν μέσα μας και επηρεάζουν σχεδόν κάθε λειτουργία του οργανισμού.

Τι αποκαλύπτει ο χρόνος διέλευσης στο έντερο

Οι επιστήμονες συγκέντρωσαν δεδομένα από δεκάδες μελέτες και χιλιάδες συμμετέχοντες, εξετάζοντας όχι μόνο υγιή άτομα αλλά και ανθρώπους με παθήσεις όπως σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, χρόνια δυσκοιλιότητα και ηπατικές νόσους. Αυτό που προέκυψε είναι ότι υπάρχουν σαφείς διαφορές στο μικροβίωμα ανάλογα με το πόσο γρήγορα ή αργά περνά η τροφή από το έντερο. Και αυτές οι διαφορές δεν είναι αθώες, καθώς σχετίζονται με μεταβολικές διαταραχές, φλεγμονές και ακόμη και νευρολογικές ασθένειες.

Η βασική ιδέα είναι σχετικά απλή αλλά μέχρι τώρα υποτιμημένη: όσο περισσότερο χρόνο παραμένει η τροφή στο έντερο, τόσο περισσότερο «δουλεύουν» πάνω της τα βακτήρια. Αυτό σημαίνει ότι παράγονται διαφορετικές ουσίες, κάποιες από τις οποίες μπορεί να είναι ωφέλιμες, ενώ άλλες ενδεχομένως επιβαρύνουν τον οργανισμό. Αντίθετα, όταν η διέλευση είναι πολύ γρήγορη, η ζύμωση είναι περιορισμένη και το μικροβίωμα διαμορφώνεται διαφορετικά.

Πώς μετριέται ο ρυθμός του εντέρου

Για να μετρήσουν αυτόν τον χρόνο, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν διάφορες μεθόδους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συμμετέχοντες κατάπιναν ειδικές κάψουλες με αισθητήρες που κατέγραφαν την πορεία τους στο πεπτικό σύστημα. Σε άλλες, αξιοποιήθηκε η γνωστή «κλίμακα Μπρίστολ», η οποία ταξινομεί τα κόπρανα με βάση τη σύστασή τους – από πολύ σκληρά έως εντελώς υδαρή. Υπήρχαν ακόμη και πιο απλές δοκιμές, όπως η παρακολούθηση του χρόνου που χρειάζεται για να αποβληθεί μια χρωστική ή τροφή όπως το καλαμπόκι.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνθρωποι με γρήγορη εντερική κινητικότητα έχουν διαφορετικό «οικοσύστημα» βακτηρίων σε σχέση με όσους έχουν πιο αργή πέψη. Στην πρώτη περίπτωση κυριαρχούν μικρόβια που αναπτύσσονται γρήγορα και σχετίζονται συχνά με διατροφή πλούσια σε υδατάνθρακες. Στη δεύτερη, παρατηρείται μεγαλύτερη παρουσία βακτηρίων που «προτιμούν» τις πρωτεΐνες. Ενδιαφέρον είναι ότι και στις δύο ακραίες περιπτώσεις η ποικιλία των μικροβίων είναι μειωμένη, κάτι που γενικά θεωρείται αρνητικός δείκτης για την υγεία.

Αυτό δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο: τα κυρίαρχα βακτήρια παράγουν ουσίες που ενισχύουν το περιβάλλον που τα ευνοεί, διατηρώντας έτσι τον ίδιο ρυθμό λειτουργίας του εντέρου. Με άλλα λόγια, το μικροβίωμα και η ταχύτητα πέψης φαίνεται να επηρεάζουν το ένα το άλλο διαρκώς. Αυτή η αμφίδρομη σχέση ίσως εξηγεί γιατί δύο άνθρωποι που τρώνε ακριβώς τα ίδια τρόφιμα μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικές επιπτώσεις στην υγεία τους.

Γιατί δεν λειτουργεί η ίδια διατροφή για όλους

Οι ερευνητές τονίζουν ότι ο χρόνος διέλευσης στο έντερο είναι μια παράμετρος που μέχρι σήμερα δεν λαμβανόταν αρκετά υπόψη. Ωστόσο, θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικός για την κατανόηση του πώς λειτουργεί το μικροβίωμα και πώς σχετίζεται με ασθένειες. Επιπλέον, μπορεί να επηρεάζει το πόσο αποτελεσματικά λειτουργούν παρεμβάσεις όπως τα προβιοτικά ή ακόμη και ορισμένα φάρμακα.

Το πρακτικό συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει μία «σωστή» διατροφή που να ταιριάζει σε όλους. Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το σώμα εξαρτάται και από τον προσωπικό ρυθμό του εντέρου. Αν αυτός ληφθεί υπόψη, στο μέλλον ίσως καταστεί δυνατή η πιο εξατομικευμένη προσέγγιση στη διατροφή και τη θεραπεία, με παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε οργανισμού.

Η μελέτη ανοίγει τον δρόμο για μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της υγείας του εντέρου, δείχνοντας ότι ακόμη και κάτι τόσο καθημερινό και συχνά παραγνωρισμένο, όπως η συχνότητα της τουαλέτας, μπορεί να κρύβει σημαντικές πληροφορίες για τον οργανισμό μας.