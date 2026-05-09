Πούτιν στη στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα: Επίθεση στο ΝΑΤΟ και παρέλαση χωρίς τανκς

Με αιχμές κατά του NATO και σαφείς αναφορές στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν χρησιμοποίησε τη φετινή στρατιωτική παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα για να υπερασπιστεί τη ρωσική στρατιωτική επιχείρηση και να προβάλει το αφήγημα του Κρεμλίνου απέναντι στη Δύση.

Η παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία πραγματοποιήθηκε φέτος σε πιο περιορισμένη μορφή και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με φόντο τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και τις ανησυχίες για επιθέσεις με drones.

Ο Πούτιν κατηγόρησε το ΝΑΤΟ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Κατά την ομιλία του μπροστά σε στρατιωτικά αγήματα και ξένους ηγέτες, ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία «δίκαιο αγώνα» και κατηγόρησε ευθέως το NATO ότι στηρίζει στρατιωτικά το Κίεβο.

«Αντιμετωπίζουν μια επιθετική δύναμη που εξοπλίζεται και υποστηρίζεται από ολόκληρο το μπλοκ του ΝΑΤΟ», δήλωσε, αναφερόμενος στους Ρώσους στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία.

Παράλληλα, συνέδεσε τη σημερινή σύγκρουση με τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης απέναντι στη ναζιστική Γερμανία στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι «ο άθλος της γενιάς των νικητών εμπνέει τους στρατιώτες της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης».

Παρέλαση χωρίς τανκς και βαλλιστικούς πυραύλους

Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, η στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία αρμάτων μάχης, βαλλιστικών πυραύλων και βαρέος στρατιωτικού εξοπλισμού.

Παρότι στρατιωτικά τμήματα παρέλασαν κανονικά στην Κόκκινη Πλατεία, η εικόνα ήταν αισθητά πιο περιορισμένη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Ρώσοι αξιωματούχοι είχαν ήδη προαναγγείλει ότι η φετινή παρέλαση θα είναι «μικρότερης κλίμακας» λόγω της «τρέχουσας επιχειρησιακής κατάστασης».

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Ρώσου βουλευτή Γεβγκένι Ποπόφ στο BBC: «Τα τανκς μας πολεμούν τώρα. Τα χρειαζόμαστε περισσότερο στο πεδίο της μάχης παρά στην Κόκκινη Πλατεία».

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας λόγω φόβου για ουκρανικά drones

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας, καθώς οι ρωσικές Αρχές επικαλέστηκαν την απειλή ουκρανικών drones.

Σε αρκετές περιοχές της Ρωσίας οι εκδηλώσεις περιορίστηκαν ή ακυρώθηκαν, ενώ σε ορισμένες πόλεις επιλέχθηκαν διαδικτυακές εκδηλώσεις αντί για παρελάσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν προβλήματα και διακοπές στο διαδίκτυο, γεγονός που αποδόθηκε επίσης στα μέτρα ασφαλείας.

Εκεχειρία τριών ημερών

Η παρέλαση πραγματοποιήθηκε ενώ βρισκόταν σε ισχύ η τριήμερη εκεχειρία που συμφώνησαν Ρωσία και Ουκρανία, έπειτα από σχετική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά το τέλος της τελετής, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι παραβίασε την εκεχειρία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Από την πλευρά του, το Κίεβο δεν σχολίασε άμεσα τις κατηγορίες.

Τις προηγούμενες ημέρες, Μόσχα και Κίεβο είχαν αλληλοκατηγορηθεί επανειλημμένα για παραβιάσεις της εκεχειρίας στα μέτωπα των συγκρούσεων.

Ποιοι ηγέτες έδωσαν το «παρών» στη Μόσχα

Στην παρέλαση συμμετείχαν αρκετοί ξένοι ηγέτες, ανάμεσά τους ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο , ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν Σαβκάτ Μιρζιγιόγεφ, αλλά και ο βασιλιάς της Μαλαισίας Σουλτάν Ιμπραήμ.

Το «παρών» έδωσε επίσης ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο μοναδικός ηγέτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις.

Ωστόσο, η συμμετοχή ξένων ηγετών ήταν αισθητά μικρότερη σε σχέση με την περσινή επέτειο, όπου είχαν δώσει το «παρών» 27 ηγέτες, ανάμεσά τους ο πρόεδρος της China Σι Τζινπινγκ και ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Η Ημέρα της Νίκης ως εργαλείο ισχύος του Κρεμλίνου

Η Ημέρα της Νίκης αποτελεί τη σημαντικότερη εθνική εορτή της Ρωσίας και συνδέεται με τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης απέναντι στη ναζιστική Γερμανία στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου έχασαν τη ζωή τους περίπου 27 εκατομμύρια Σοβιετικοί πολίτες.

Τα τελευταία χρόνια, ο Βλαντίμιρ Πούτιν χρησιμοποιεί συστηματικά την παρέλαση ως μέσο προβολής της στρατιωτικής ισχύος της Ρωσίας και ενίσχυσης του αφηγήματος γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η απουσία βαρέος οπλισμού από τη φετινή παρέλαση θεωρείται από αναλυτές μία ακόμη ένδειξη των πιέσεων που δέχεται η Ρωσία μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου.