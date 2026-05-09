Πούτιν: «Πιστεύω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος του»

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα, Σάββατο 9 Μαΐου, ότι πιστεύει πως ο πόλεμος στην Ουκρανία φθάνει στο τέλος της. «Πιστεύω ότι το ζήτημα φθάνει στο τέλος», δήλωσε συγκεκριμένα ο κ. Πούτιν σε δημοσιογράφους αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.



Οι Financial Times μάλιστα έγραψαν την Πέμπτη ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για ενδεχόμενες συνομιλίες.



Σε ερώτηση για το αν είναι πρόθυμος να διεξαγάγει συνομιλίες με τους Ευρωπαίους, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η προσωπικότητα που προτιμά είναι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ.



Το Κρεμλίνο υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα ότι την πρώτη κίνηση πρέπει να την κάνουν οι Ευρωπαίοι, καθώς αυτοί είναι που διέκοψαν τις επαφές με τη Μόσχα το 2022, αφού άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία.



Ο Πούτιν δήλωσε ακόμα ότι θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μόνον αφού θα υπάρχει μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία.

«Δεν έχουμε λάβει πρόταση»

Ο Ρώσος πρόεδρος διαβεβαίωσε επίσης ότι η Ρωσία εξακολουθεί να μην έχει λάβει πρόταση εκ μέρους της Ουκρανίας για την ανταλλαγή αιχμαλώτων την οποία ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.



«Η ουκρανική πλευρά θα πρέπει να απαντήσει στην πρόταση που έγινε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμιά πρόταση», δήλωσε στους δημοσιογράφους.



Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε ακόμα την ελπίδα ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα τερματισθεί το συντομότερο δυνατόν, πρόσθεσε όμως ότι, αν αυτό δεν συμβεί, όλοι θα χάσουν.



Ο Πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε επιπλέον ότι θα ήταν «λογικό» να οργανώσει η Αρμενία ένα δημοψήφισμα σχετικά με την ένταξή της στην ΕΕ, αφού η χώρα αυτή, παλιός σύμμαχος της Μόσχας, φιλοξένησε για πρώτη φορά μια ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής.



«Θα ήταν εντελώς λογικό να οργανωθεί ένα δημοψήφισμα και να ερωτηθούν οι Αρμένιοι πολίτες ποια είναι η επιλογή τους. Από εκεί και πέρα, θα κάνουμε κι εμείς τη δική μας επιλογή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πούτιν όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες του Ερεβάν.