«Όχι» Ζελένσκι στην πρόταση Μερτς για σταδιακή ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε το Σάββατο μια πρόταση της Γερμανίας για τη χορήγηση στην Ουκρανία του καθεστώτος του συνδεδεμένου μέλους της ΕΕ.



«Δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό εγχείρημα χωρίς την Ουκρανία, και η θέση της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να είναι ολοκληρωμένη -πλήρης και ισότιμη», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X, αρνούμενος η χώρα του να είναι μέλος χωρίς τη δυνατότητα να εκφράζει τη γνώμη της εντός της Ένωσης.



«Είναι σημαντικό να ανοίξουν οι ομάδες» στους τομείς των διαπραγματεύσεων, είπε. «Είναι σημαντικό να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Είναι σημαντικό να εργαστούμε εκατό τοις εκατό για την ασφάλεια και για τον λαό μας», τόνισε ο Ζελένσκι.

«Συνδεδεμένο μέλος» της ΕΕ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πρότεινε να χορηγηθεί στην Ουκρανία το καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» στην ΕΕ, το οποίο θα συνοδεύεται από οφέλη όπως η συμμετοχή σε συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.



Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα φάνηκε την Πέμπτη να υποστηρίζει τη σταδιακή προσέγγιση που προώθησε ο Μερτς, υποστηρίζοντας ότι στις υποψήφιες χώρες για ένταξη στην ΕΕ θα μπορούσε να παραχωρηθεί πρόσβαση στα προγράμματα «ενιαίας αγοράς, τελωνειακής ένωσης, πεδίου περιαγωγής, Erasmus και Horizon» ως βήματα προς την πλήρη ένταξη στην Ένωση, μεταδίδει στο Politico.

We are actively engaged in diplomatic work with our partners in the European Union to bring Ukraine’s membership in the EU closer. Ukraine is fighting for its life, for its independence, and for the Europe that has lived in peace the longest, that protects people, life and… pic.twitter.com/uZ2ENAGa9l — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2026

Επιστολή Ζελένσκι

Σε απάντηση, ο Ζελένσκι έστειλε επίσης επιστολή στους ηγέτες της ΕΕ αργά την Παρασκευή, τονίζοντας ότι το Κίεβο προχωρά γρήγορα με τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την πλήρη ένταξη στην ΕΕ, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως προπύργιο ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα για το σύνολο της Ένωσης των 27 χωρών, σύμφωνα με το Reuters.



«Υπερασπιζόμαστε την Ευρώπη -πλήρως, όχι μερικώς, και όχι με ημίμετρα», ανέφερε ο Ζελένσκι στην επιστολή, σύμφωνα με πληροφορίες. «Θα ήταν άδικο για την Ουκρανία να είναι παρούσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά να παραμένει χωρίς φωνή», είπε.



Η επιστολή απευθυνόταν στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, η χώρα του οποίου ασκεί επί του παρόντος την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου.



Η Ουκρανία υπέβαλε την αίτηση ένταξής της στην ΕΕ λίγες ημέρες μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν τον Φεβρουάριο του 2022. Στην Ουκρανία χορηγήθηκε επίσημο καθεστώς υποψήφιας χώρας λίγους μήνες αργότερα, ενώ οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν το 2024.