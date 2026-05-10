Αλληλοκατηγορούνται Ρωσία Ουκρανία για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός

Η Ρωσία πραγματοποίησε επιθέσεις στη γραμμή του μετώπου παραβιάζοντας την τριήμερη κατάπαυση του πυρός, κατήγγειλε σήμερα Κυριακή 10 Μαΐου ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από την άλλη πλευρά, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε την Ουκρανία και τον ίδιο Ζελένσκι για «16.071 παραβιάσεις» τις τελευταίες 24 ώρες, μεταξύ των οποίων χιλιάδες επιθέσεις drones.



«Οι Ρώσοι συνεχίζουν τις επιθετικές επιχειρήσεις τους σε στρατηγικούς γι’ αυτούς τομείς», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη βραδινή ομιλία του, διευκρινίζοντας πάντως ότι σήμερα δεν πραγματοποιήθηκε καμιά αεροπορική επίθεση «μεγάλης έκτασης».



«Στη γραμμή του μετώπου, ο ρωσικός στρατός δεν σέβεται την κατάπαυση του πυρός και δεν προσπαθεί καν να τη σεβαστεί», πρόσθεσε.



Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει το βράδυ της Παρασκευής μια τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας που θα ξεκινούσε από χθες, Σάββατο.



Τα δεδομένα της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας δείχνουν μείωση των επιθέσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλου βεληνεκούς από την αρχή της εκεχειρίας, όμως οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον εννέα τραυματίες.



Η διοίκηση της νοτιοανατολικής ουκρανικής περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ ανακοίνωσε ότι ένα παιδί 3 ετών τραυματίσθηκε σε επίθεση drones στην περιοχή Σινελνίκοβε και νοσηλεύεται σε «σταθερή κατάσταση».



Στην ίδια περιφέρεια, στην περιοχή του Νικοπόλ, ένας 23χρονος διασώστης τραυματίσθηκε επίσης σήμερα το πρωί όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτέθηκε στο όχημά του, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών.



Τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν στη νότια περιφέρεια της Χερσώνας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μεταξύ των οποίων ένας 19χρονος και ένας 53χρονος δημοτικός υπάλληλος.



Στη γειτονική νότια περιφέρεια του Μικολάιφ, οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι ο ρωσικός στρατός επιτέθηκε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε πολιτικό όχημα, τραυματίζοντας έναν 68χρνο άνδρα και μια 63χρονη γυναίκα.



Ένας 52χρονος τραυματίσθηκε επίσης στη νότια περιφέρεια της Ζαπορίζια σε επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, σύμφωνα με την περιφερειακή διοίκηση.