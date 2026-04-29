«Πρότεινα εκεχειρία»: Ο Τραμπ αποκαλύπτει τι συζήτησε με τον Πούτιν - Πιέσεις και για το Ιράν

Σε αποκαλύψεις για τις συνομιλίες του με τη ρωσική ηγεσία προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος τόσο στον πόλεμο στην Ουκρανία όσο και στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υιοθέτησε ιδιαίτερα αυστηρή στάση απέναντι στην Τεχεράνη, τονίζοντας ότι «το Ιράν πρέπει να παραδοθεί», ενώ χαρακτήρισε το ιρανικό νόμισμα «άχρηστο», υπογραμμίζοντας την πίεση που δέχεται η χώρα.

«Πρότεινα εκεχειρία στην Ουκρανία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει προτείνει στον Βλαντίμιρ Πούτιν μια «μικρή εκεχειρία» στην Ουκρανία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ανταπόκριση από τη ρωσική πλευρά.

Όπως ανέφερε, ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται διατεθειμένος να προχωρήσει σε συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι «ο Πούτιν ήταν έτοιμος για συμφωνία», αλλά κάποιοι την εμπόδισαν.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Πούτιν «θέλει λύση για την Ουκρανία», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι υπάρχει περιθώριο αποκλιμάκωσης.

«Η Ουκρανία έχει ηττηθεί στρατιωτικά»

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η χώρα «έχει ηττηθεί στρατιωτικά», επαναλαμβάνοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί ο τερματισμός της σύγκρουσης.

Όπως δήλωσε, έχει ήδη καταθέσει πρόταση για κατάπαυση πυρός προς τη ρωσική πλευρά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι υπάρχει διάθεση από τη Μόσχα για εξεύρεση λύσης.

«Όχι πυρηνικά στο Ιράν»

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ρωσική πλευρά δεν επιθυμεί την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Όπως είπε, ζήτησε από τον Πούτιν να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και όχι να εμπλακεί σε ζητήματα εμπλουτισμού πυρηνικού υλικού στο Ιράν.

Q: What role does he (Putin) want to have in the Iran situation?



TRUMP: He told me he would like to be involved with the enrichment, if he can help us get it. I said, 'I'd much rather you be involved with ending the war in Ukraine.' To me that's more important. pic.twitter.com/CeMLZn7j1Q — Moshe Schwartz (@YWNReporter) April 29, 2026

Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας με τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας, τόσο για την ουκρανική κρίση όσο και για τα ζητήματα ασφαλείας στη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Βασιλιά Κάρολο, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν περιθώρια διπλωματικής παρέμβασης.