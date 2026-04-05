Πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια της Έκθεσης Μοτοσυκλέτας 2026

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος στον χαιρετισμό του τόνισε ότι η μοτοσυκλέτα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης μετακίνησης, αλλά και έναν κλάδο με ιδιαίτερη δυναμική και προοπτικές για την ελληνική αγορά.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 δεν είναι μόνο μια μεγάλη διοργάνωση για τους φίλους των δύο τροχών, αλλά και ένας σημαντικός θεσμός που αναδεικνύει την εξέλιξη, την καινοτομία και τη συμβολή του κλάδου στο σήμερα και στο αύριο των μεταφορών ενώ τόνισε τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι μοτοσυκλέτες στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού των πόλεων.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ. Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών ο οποίος στάθηκε στην σημασία της ασφαλούς οδήγησης και στον ιδιαίτερο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν όλοι οι φορείς, εταιρείες, αντιπρόσωποι και λάτρεις των δικύκλων στην ανάδειξη της κουλτούρας της ασφαλούς οδήγησης. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας και να αλλάξουμε νοοτροπία. Όταν οι συνθήκες είναι ώριμες αυτά τα λίγα που κάνει η Πολιτεία με τα πολλά που κάνουν οι πολίτες, συναντιούνται και η αλλαγή είναι δραστική.»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΣΕΜΕ, κ. Σώκιαλης, υπογράμμισε ότι η Έκθεση Μοτοσυκλέτας αποτελεί θεσμό ουσιαστικής σημασίας για τον κλάδο, καθώς συγκεντρώνει σε ένα κοινό σημείο τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, τους αναβάτες και το ευρύ κοινό. Όπως ανέφερε, η φετινή διοργάνωση αποτυπώνει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο την εξέλιξη της μοτοσυκλέτας, τις νέες τεχνολογίες και τη συνολική αναπτυξιακή πορεία του χώρου, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον καθοριστικό ρόλο του ΣΕΜΕ στη στήριξη και ανάδειξη του κλάδου και τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της υποστήριξης και της στενής συνεργασίας με την πολιτεία.

Στο πλαίσιο της τελετής, ο Managing Director της Be Best, κ. Βαγγέλης Χαραλάμπους, αναφέρθηκε στη σημασία της φετινής διοργάνωσης για τον κλάδο, επισημαίνοντας ότι η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως κορυφαίος θεσμός για τον κόσμο των δύο τροχών στην Ελλάδα. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, η ισχυρή συμμετοχή εταιρειών, η παρουσία των σημαντικότερων brands και το έντονο ενδιαφέρον του κοινού αναδεικνύουν τη δυναμική, την προοπτική και τη ζωντάνια της ελληνικής αγοράς μοτοσυκλέτας.

Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 συνεχίζεται στο Metropolitan Expo έως και τις 5 Απριλίου, παρουσιάζοντας νέα μοντέλα, κορυφαία brands, εξοπλισμό, αξεσουάρ, υπηρεσίες και δράσεις που προσελκύουν το ενδιαφέρον τόσο των επαγγελματιών όσο και των φίλων της μοτοσυκλέτας.

Η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, εκπροσώπων θεσμικών φορέων και διεθνών αποστολών στα επίσημα εγκαίνια, σε συνδυασμό με τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, επιβεβαιώνει τον ισχυρό θεσμικό και εμπορικό χαρακτήρα της διοργάνωσης και αναδεικνύει την Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 ως το σημαντικότερο σημείο συνάντησης για τον κόσμο των δύο τροχών στην Ελλάδα.