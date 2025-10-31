To Πεντάγωνο «υποστηρίζει» την αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία - Όλα κρίνονται από την απόφαση Τραμπ

Το Πεντάγωνο «άναψε» το πράσινο φως στον Λευκό Οίκο, για το σχέδιο προμήθειας μεγάλου βεληνεκούς πυραύλων τύπου Tomahawk στην Ουκρανία, αφήνοντας το βάρος για την τελική απόφαση για περαιτέρω κλιμάκωση των χτυπημάτων προς τη Ρωσία, στους ώμους του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, η αξιολόγηση του αρχηγείο του Υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ παρουσιάστηκε νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο, λίγο πριν ο Αμερικανός πρόεδρος συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πίεσε για να παραχθούν στη χώρα του οι πύραυλοι που διαθέτουν εμβέλεια περίπου 1.600 χιλιομέτρων.

Με αυτό τον τρόπο, η Ουκρανία θα μπορούσε να στοχεύσει με πιο αποτελεσματικό τρόπου εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

«Πάτημα» η έγκριση για τους Ευρωπαίους

Η έγκριση του σχεδίου από το Πεντάγωνο έδωσε «πάτημα» στους Ευρωπαίους να πιέσουν ακόμα περισσότερο την κυβέρνηση των ΗΠΑ αφού η αξιολόγηση, σύμφωνα με αυτούς, «αφαιρεί κάθε δικαιολογία» για να μην παραχθούν οι πύραυλοι.

Ο Τραμπ, ωστόσο, πριν από δύο εβδομάδες, είχε κάνει σαφές στον Ουκρανό ομόλογό του, κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο, πως θα προτιμούσε να μην δώσει Tomahawk στην Ουκρανία γιατί «δεν θέλουμε να χαρίσουμε πράγματα που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας». Είχε δηλώσει μάλιστα πως «ο πόλεμος μπορεί να λήξει χωρίς Tomahawk».

Trump defames Zelenskyy: "He's always looking to purchase missiles. Listen, when you start a war, you gotta know you can win a war. You don't start a war against somebody that's 20 times your size and then hope that people give you some missiles.pic.twitter.com/jI2eEO4Jvk — The Intellectualist (@highbrow_nobrow) October 29, 2025

Αναφέρεται επίσης πως Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξεπλάγησαν, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ άλλαξε εν μία νυκτί την άποψή του, ενώ άλλες αναφορές κάνουν λόγο πως έγινε έξαλλος με τον Ζελένσκι, λέγοντάς του σε έντονο ύφος «υποτάξου στους όρους του Πούτιν ή αντιμετώπισε την καταστροφή».

Η μεταβολή Τραμπ μετά το τηλέφωνο με τον Πούτιν

Η «στροφή» του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως ήρθε μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος είπε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι οι Tomahawk θα μπορούσαν να πλήξουν μεγάλες πόλεις της χώρας όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη κάτι που θα έβλαπτε σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας.

Reutersς

Σε κάθε περίπτωση, αναφέρεται πως ο Αμερικανός δεν έχει αποσύρει τελείως το σχέδιο από το τραπέζι και η κυβέρνηση είναι έτοιμη για την ταχεία παράδοση των πυραύλων στην Ουκρανία σε περίπτωση που ο Τραμπ δώσει την εντολή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επίσης απογοητευτεί πολύ τις τελευταίες εβδομάδες με την απροθυμία που δείχνει ο Πούτιν σχετικά με την ειρήνη κάτι που πυροδότησε τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και έβαλε τέλος στα σενάρια που ήθελαν τους δυο ηγέτες σε συνάντηση στη Βουδαπέστη για να συζητήσουν την Ουκρανία.

Ενώ το Πεντάγωνο δεν έχει ανησυχίες για τα αποθέματα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι άμυνας εξακολουθούν να επεξεργάζονται το πώς οι ουκρανικές δυνάμεις θα εκπαιδευτούν για να χρησιμοποιήσουν τους πυραύλους, δήλωσαν αξιωματούχοι. Υπάρχουν ακόμη πολλά ζητήματα που θα πρέπει να επιλυθούν για να μπορέσει η Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τους Tomahawk, πρόσθεσαν οι πηγές.

Τα ερωτήματα και η πεποίθηση Ζελένσκι

Ένα ερώτημα που παραμένει εκκρεμές είναι πώς η Ουκρανία θα εκτοξεύσει τους πυραύλους. Οι Tomahawk εκτοξεύονται συνήθως από πλοία επιφανείας ή υποβρύχια, ωστόσο το Ναυτικό της χώρας φέρει σοβαρές ελλείψεις, επομένως οι πύραυλοι πιθανότατα θα πρέπει να εκτοξευθούν από την ξηρά.

Αλλά ακόμη και αν οι ΗΠΑ δεν ήθελαν να παράσχουν τους πυραύλους, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να βρει μόνοι τους μια λύση. Ένας αξιωματούχος επεσήμανε ότι οι Ουκρανοί μηχανικοί κατάφεραν να αναπτύξουν ένα σχέδιο για να χρησιμοποιήσουν τους πυραύλους Storm Shadow από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι αρχικά σχεδιάστηκαν για να χρησιμοποιηθούν από σύγχρονα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ και έπρεπε να ενσωματωθούν στον γερασμένο στόλο μαχητικών αεροσκαφών της Ουκρανίας, σοβιετικής εποχής.

Σε μια ανάρτηση στο X νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία ελπίζει να επεκτείνει τις δυνατότητές της σε μεγάλο βεληνεκές μέχρι το τέλος του έτους, ώστε ο πόλεμος να τερματιστεί «με δίκαιους όρους» για τη χώρα.

«Οι παγκόσμιες κυρώσεις και η ακριβής μας ακρίβεια πρακτικά συγχρονίζονται για να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο με δίκαιους όρους για την Ουκρανία», έγραψε. «Όλοι οι στόχοι για βαθιά επίθεση πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως μέχρι το τέλος του έτους, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του μακροπρόθεσμου αποτυπώματός μας».