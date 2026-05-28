Premier League: Έτοιμη να γράψει ιστορία με τρομερό ευρωπαϊκό ρεκόρ

Η Premier League είναι για πολλούς το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο και την φετινή χρονιά το αποδεικνύει, καθώς βρίσκεται μια κατάκτηση μακριά από ένα απίθανο ρεκόρ.

Οι αγγλικές ομάδες βρίσκονται μία «ανάσα» από το απόλυτο «3 στα 3» στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League απέναντι στην Φράιμπουργκ και το βράδυ της Τετάρτης (27/5) η Κρίσταλ Πάλας έγραψε ιστορία κατακτώντας το Conference League απέναντι στην Ράγιο Βαγιεκάνο πανηγυρίζοντας τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας τους.

Πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον τελικό του Champions League, εκεί οπού η Άρσεναλ έχει δύσκολο έργο απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν το Σάββατο (30/5, 19:00), όμως σε πιθανή κατάκτηση από τους «κανονιέρηδες», οι αγγλικές ομάδες θα έχουν καταφέρει κάτι που έχει συμβεί ξανά μόλις μια φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Η Αγγλία θα γίνει το δεύτερο πρωτάθλημα που καταφέρνει να κατακτήσει και τις τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις μέσα στην ίδια σεζόν, καθώς πρώτη το έκανε η Serie A την χρονιά 1989-90 όταν η Μίλαν κατέκτησε το Κύπελλο Πρωταθλητριών, η Σαμπντόρια το Κύπελλο Κυπελλούχων και η Γιουβέντους το Κύπελλο UEFA.