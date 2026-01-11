Πρισίλα Πρίσλεϊ: Ο Έλβις και το νέο κεφάλαιο στη ζωή της ως γιαγιά και προγιαγιά

«Ο Έλβις γελούσε πολύ! Είχε υπέροχη αίσθηση του χιούμορ και ήταν διασκεδαστικό να είσαι μαζί του»! Με αυτά τα λόγια η 80χρονη Πρισίλα Πρίσλεϊ ξεκινά την εξομολόγησή της στο αμερικανικό περιοδικό Hello κάνοντας μια αναδρομή στη ζωή που είχε με τον πρώην σύζυγό της Έλβις Πρίσλεϊ και στις αναμνήσεις που κρατά στην καρδιά της και φτάνοντας στο σήμερα λέγοντας πόσο αγαπά την οικογένεια που δημιούργησαν μαζί και πόσο απολαμβάνει την παρέα με τα εγγόνια και τα δισέγγονά της.

Πρόσφατα η ηθοποιός, συγγραφέας και επιχειρηματίας κυκλοφόρησε το βιβλίο “Softly, As I Leave You: Life After Elvis” με τα απομνημονεύματα της ζωής της. Στις σελίδες του αναφέρεται στον εξαετή γάμο της με τον Βασιλιά του Ροκ Εν Ρολ, τη 18χρονη φιλία τους και το πώς παρέμειναν δεμένοι ακόμα και μετά το διαζύγιό τους το 1973. «Πάντα είχαμε φιλικές σχέσεις και εξακολουθούσαμε να βρισκόμαστε. Φυσικά, είχαμε την κόρη μας, Λίζα Μαρί και την έφερνα να δει τον πατέρα της και να παίξουν. Φρόντιζα να περνούν πολύ χρόνο μαζί. Είχε περάσει πολύ χρόνο μαζί του στο Graceland. Εξακολουθούσαμε να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον, ήμασταν οικογένεια».

Οικογένεια πάνω από όλα

Η Πρισίλα που πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του ’80, “Dallas” και τις ταινίες “Naked Gun” βάζει την οικογένεια πάνω από όλα στη ζωή της. Είναι πρωταρχικής σημασίας για εκείνη το να έχει σχέσεις με τον 38χρονο γιο της, Ναβαρόνε Γκαριμπάλντι, και να είναι γιαγιά των παιδιών της Λίζα Μαρί, της 36χρονης ηθοποιού Ράιλι Κίου και των 17χρονων διδύμων Φίνλι και Χάρπερ. Παράλληλα είναι προγιαγιά των δύο παιδιών της Ράιλι, του τρίχρονου Τουπέλο και ενός μωρού που γεννήθηκε το 2025.

Ο χαμός του εγγονού της, Μπέντζαμιν, το 2020, αλλά και η απώλεια της κόρης της, Λίζας Μαρί, το 2023, την έφερε ακόμα πιο κοντά στην εγγονή της Ράιλι. «Είμαστε πολύ δεμένες. Είναι απλώς μια υπέροχη μητέρα. Είναι υπέροχο να βλέπεις το εγγόνι σου να μεγαλώνει και έχει σημειώσει τόσο μεγάλη επιτυχία. Είμαστε όλοι πολύ δεμένοι, όλοι μας στην οικογένεια».

Ο Έλβις Πρίσκλεϊ. Φωτό: Wikimedia Commons

Μια ζωή αναμνήσεις

Η Πρισίλα πέρασε μεγάλο μέρος του 2025 περιοδεύοντας σε όλο τον κόσμο μιλώντας στο κοινό για τα απομνημονεύματά της που έγραψε στο “Softly, As I Leave You: Life After Elvis”. Η ίδια εξηγεί ότι η συγγραφή τους ήταν μια συναισθηματική εμπειρία. «Μου πήρε λίγο χρόνο για να το ολοκληρώσω, περισσότερους από 11 μήνες. Θυμήθηκα πολλά πράγματα και -για να είμαι ειλικρινής- αυτό μου έκανε καλό. Έχω πολλές αναμνήσεις, άλλες υπέροχες, άλλες δύσκολες. Γράφοντας γι’ αυτές είναι σαν να ξαναζείς τη ζωή σου! Μου αρέσει να κάνω περιοδείες, να μιλάω για όλα αυτά, να μοιράζομαι και φυσικά να απαντώ σε όλες τις ερωτήσεις του κόσμου. Δέχομαι και μερικές καλές! Μια φορά ένα άτομο ρώτησε αν ο Έλβις φόρεσε ποτέ περούκα. Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια, τα μαλλιά του ήταν πολύ όμορφα».

Έλβις ετών… 91

Ο νέος χρόνος βρίσκει την Πρισίλα Πρίσλεϊ σε περιοδείες καθώς πραγματοποιεί μια σειρά από live εμφανίσεις - ομιλίες με τίτλο “An Evening with Priscilla Presley”. Πρόκειται για μια διαδραστική εμπειρία όπου η Πρισίλα μοιράζεται προσωπικές ιστορίες από τη ζωή της με τον Έλβις, προβάλλει σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό και απαντά σε ερωτήσεις του κοινού. Ο Έλβις θα γιόρταζε φέτος (8 Ιανουαρίου) τα 91α γενέθλιά του και η Πρισίλα σκέφτεται πώς θα ήταν σε αυτή την ηλικία. «Νομίζω ότι θα έκανε το ίδιο πράγμα στη ζωή του: θα γέμιζε τον χρόνο του τραγουδώντας και περιοδεύοντας. Αυτά λάτρευε να κάνει…»