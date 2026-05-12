Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη

Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία «Θαμνάκια», Γιώργου Μοσχούρη.

Κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη κατά περίπτωση για 9 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδηποτε συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση που τούς αποδίδεται.

Ένας εκ των κατηγορουμένων μάλιστα , φέρεται να επισήμανε στον ανακριτή ότι από το στίγμα του κινητού του προκύπτει ότι ήταν σε άλλο σημείο την ώρα της δολοφονίας, ενώ ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορουμένους του.