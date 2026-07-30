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Προφυλακιστέος και ο δεύτερος Αιγύπτιος για την χειροβομβίδα

Κατηγορείται ότι σχεδίασε την επίθεση στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ντογιάκου.

ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ Ο 30ΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ (ΦΩΤΟ: INTIME NEWS)
ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ Ο 30ΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ (ΦΩΤΟ: INTIME NEWS)
Γιώτα Κηπουρού avatar
Γιώτα Κηπουρού

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Στη φυλακή επιστρέφει – εκτίει ισόβια και πολυετείς καθείρξεις για άλλες υποθέσεις – μετά την απολογία του ο δεύτερος Αιγύπτιος, που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στην επίθεση με χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου, η οποία απετράπη όταν ο συγκατηγορούμενός του φοβήθηκε να ολοκληρώσει το σχέδιο, λόγω της ισχυρής παρουσίας αστυνομικών.

Ο 31ενός ετών κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον ομοεθνή του να προμηθευτεί την χειροβομβίδα, από έναν 27χρονο Έλληνα, με τον οποίο τον έφερε σε επαφή. «Εγώ τον έστειλα να πάρει τη χειροβομβίδα και να την τοποθετήσει, αλλά έδρασα για λογαριασμού άλλου προσώπου. Δεν γνώριζα τον ιδιοκτήτη του σπιτιού» φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία του.

Η ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η ΕΛΑΣ
Η ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η ΕΛΑΣ

Ο άνδρας κρατείται στις φυλακές Διαβατών, έχοντας καταδικαστεί σε ισόβια και πολυετή κάθειρξη για ανθρωποκτονία και ληστείες.

«Η εμπλοκή του εντολέα μου περιορίζεται στο γεγονός ότι μετέφερε εντολές από κάποιο πρόσωπο στο άτομο που θα τοποθετούσε τη χειροβομβίδα. Δεν γνώριζε ούτε τα κίνητρα αυτού που έδινε τις εντολές, ούτε ποιος έμενε στο συγκεκριμένο σπίτι. Συνεργάστηκε απόλυτα με τις αρχές από την πρώτη στιγμή και έδωσε όσες πληροφορίες γνώριζε», δηλώνει στον FLASH ο δικηγόρος του κατηγορούμενου, Γιώργος Κριεμάδης.

Ο δικηγόρος Γιώργος Κριεμάδης
Ο δικηγόρος Γιώργος Κριεμάδης

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