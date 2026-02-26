Προς οριστικό τέλος η «προσωπική διαφορά» - Πώς ανοίγει ο δρόμος για ουσιαστικές αυξήσεις συντάξεων

Σε νέα φάση εισέρχεται η συνταξιοδοτική πολιτική, καθώς η σταδιακή εξάλειψη της «προσωπικής διαφοράς» λειτουργεί πλέον ως καταλύτης για πραγματικές αυξήσεις στις καταβαλλόμενες συντάξεις. Τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Ήλιος» δείχνουν ότι από τον Ιανουάριο οι αναπροσαρμογές δεν περιορίζονται σε λογιστικές συμψηφίσεις, αλλά αρχίζουν να περνούν καθαρά στο τελικό ποσό που λαμβάνουν οι δικαιούχοι.

Η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώθηκε στα 865,58 ευρώ, έναντι 847,55 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025, καταγράφοντας αύξηση περίπου 20 ευρώ, ως αποτέλεσμα της ετήσιας αναπροσαρμογής 2,4%. Το κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι ακόμη και οι συνταξιούχοι που διατηρούσαν προσωπική διαφορά έλαβαν μέρος της αύξησης, γεγονός που επιταχύνει τη διαδικασία «απορρόφησης» της διαφοράς και οδηγεί σταδιακά σε πλήρη ενσωμάτωση των αυξήσεων.

Ουσιαστικά, όσο μειώνεται ή μηδενίζεται η προσωπική διαφορά, τόσο μεγαλύτερο μέρος των ετήσιων αυξήσεων θα περνά απευθείας στο πληρωτέο ποσό. Αυτό σημαίνει ότι οι επόμενες αναπροσαρμογές αναμένεται να έχουν πιο ορατό και ουσιαστικό αντίκτυπο στο εισόδημα των συνταξιούχων.

Η «ακτινογραφία» των συντάξεων

Συνολικά, οι συνταξιούχοι ανέρχονται σε 2.529.695, με τη συνολική μηνιαία δαπάνη να φτάνει τα 2,78 δισ. ευρώ. Το μέσο εισόδημα από κύριες, επικουρικές και λοιπές παροχές ανέρχεται στα 1.038,10 ευρώ. Από τις 2.899.085 κύριες συντάξεις που καταβλήθηκαν τον Ιανουάριο, η συνολική δαπάνη ανήλθε σε 2,51 δισ. ευρώ.

Στις συντάξεις γήρατος – που αποτελούν τη μεγάλη μάζα – η μέση δαπάνη φτάνει τα 976,84 ευρώ, ενώ το 57,3% αυτών δεν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Η πλειονότητα παραμένει στο εύρος 500–1.000 ευρώ, ωστόσο η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο αισθητή βελτίωση των αποδοχών τα επόμενα έτη.

Την ιδια στιγμή οι διαφοροποιήσεις μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα παραμένουν σημαντικές. Στις νέες οριστικές αποφάσεις, η μέση κύρια σύνταξη στο Δημόσιο διαμορφώνεται στα 1.468,44 ευρώ, ενώ για τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ στον ιδιωτικό τομέα στα 789,88 ευρώ. Το χάσμα αποδίδεται κυρίως στα περισσότερα έτη ασφάλισης και στα υψηλότερα συντάξιμα εισοδήματα του Δημοσίου.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Αττική συγκεντρώνει τις περισσότερες καταβολές (1.743.216), ενώ η συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του περιφερειακου ΑΕΠ παραμένει υψηλή σε περιοχές όπως η Ήπειρος και η Θεσσαλία, στοιχείο που καταδεικνύει τον κομβικό ρόλο των συντάξεων στη στήριξη της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.