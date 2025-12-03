Προσφορές Triumph σε δημοφιλή μοντέλα
Η Triumph ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το 2025 με προσφορές σε δημοφιλή μοντέλα, που δεν θέλεις να χάσεις.
Η Triumph Motorcycles ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το 2025 με προσφορές σε δημοφιλή μοντέλα. Πολλά έξτρα αξεσουάρ σε πολύ χαμηλές τιμές που θα σε εντυπωσιάσουν στις καθημερινές ή τις ιδιαίτερες μετακινήσεις σου . Tο μοναδικό στυλ και η δυναμική οδηγική εμπειρία Triumph σε περιμένουν
Tiger Sport 660 με δωρεάν αξεσουάρ Τriumph αξίας €750
Η κορυφαία adventure sport της Triumph με δωρεάν τα πιο χρήσιμα γνήσια αξεσουάρ για την καθημερινότητά σας, αξίας €750:
• Κεντρική βαλίτσα για 2 κράνη
• Σχάρα και βάση βαλίτσας
• Χούφτες
Trident 660 με δωρεάν αξεσουάρ Τriumph: €965
Η δυναμική roadster της Triumph με δωρεάν τα best selling γνήσια αξεσουάρ, αξίας €965:
• Προστατευτικά πλαισίου
• Κιτ χειρολαβών συνεπιβάτη
• Τσάντα ουράς
• Κυλιόμενα φλας εμπρός & πίσω
Tiger 900 με δωρεάν σετ τριών βαλιτσών Triumph αξίας €2.300
Η κορυφαία adventure της κατηγορίας με δωρεάν σετ τριών γνήσιων βαλιτσών Triumph αξίας €2.300, για να αντιμετωπίσετε όποια περιπέτεια βρεθεί στο δρόμο σας – η εκτός αυτού.
Tiger 1200 με δωρεάν σετ τριών βαλιτσών Triumph αξίας €2.350
Η ναυαρχίδα της Triumph με τον κορυφαίο εξοπλισμό αποκτά σετ τριών γνήσιων βαλιτσών Triumph αξίας €2.350 – και είναι πλέον απόλυτα έτοιμη να κατακτήσει τον κόσμο.
Bonneville T100 με δωρεάν αξεσουάρ Τriumph αξίας €830
Η εμβληματική classic της Triumph με δωρεάν αξεσουάρ αξίας €830:
• Συναγερμός
• Κιτ τοποθέτησης συναγερμού
• Συσκευή πλοήγησης Beeline Moto II\
Scrambler 900 Icon με δωρεάν αξεσουάρ Τriumph αξίας €830
Η κομψή classic Scrambler της Triumph με δωρεάν αξεσουάρ αξίας €830:
• Συναγερμός
• Κιτ τοποθέτησης συναγερμού
• Συσκευή πλοήγησης Beeline Moto II
Scrambler 400 X με όφελος €400
Η πιο “Cool” μοτοσυκλέτα της κατηγορίας της, τώρα ακόμη πιο προσιτή με όφελος €400.
Speed 400 με όφελος €300
Το μοντέλο της Triumph που επαναπροσδιόρισε την κατηγορία των προσιτών μοτοσυκλετών, τώρα ακόμη πιο δελεαστικό με όφελος €300.
Η προφορά αφορά περιορισμένο αριθμό μοτοσυκλετών και ισχύει μέχρι 31.12.2025 ή εξαντλήσεως αποθεμάτων.