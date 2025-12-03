Προσφορές Triumph σε δημοφιλή μοντέλα

Η Triumph Motorcycles ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το 2025 με προσφορές σε δημοφιλή μοντέλα. Πολλά έξτρα αξεσουάρ σε πολύ χαμηλές τιμές που θα σε εντυπωσιάσουν στις καθημερινές ή τις ιδιαίτερες μετακινήσεις σου . Tο μοναδικό στυλ και η δυναμική οδηγική εμπειρία Triumph σε περιμένουν



Tiger Sport 660

Tiger Sport 660 με δωρεάν αξεσουάρ Τriumph αξίας €750

Η κορυφαία adventure sport της Triumph με δωρεάν τα πιο χρήσιμα γνήσια αξεσουάρ για την καθημερινότητά σας, αξίας €750:

• Κεντρική βαλίτσα για 2 κράνη

• Σχάρα και βάση βαλίτσας

• Χούφτες

Trident 660

Trident 660 με δωρεάν αξεσουάρ Τriumph: €965

Η δυναμική roadster της Triumph με δωρεάν τα best selling γνήσια αξεσουάρ, αξίας €965:

• Προστατευτικά πλαισίου

• Κιτ χειρολαβών συνεπιβάτη

• Τσάντα ουράς

• Κυλιόμενα φλας εμπρός & πίσω

Tiger 900

Tiger 900 με δωρεάν σετ τριών βαλιτσών Triumph αξίας €2.300

Η κορυφαία adventure της κατηγορίας με δωρεάν σετ τριών γνήσιων βαλιτσών Triumph αξίας €2.300, για να αντιμετωπίσετε όποια περιπέτεια βρεθεί στο δρόμο σας – η εκτός αυτού.

Tiger 1200

Tiger 1200 με δωρεάν σετ τριών βαλιτσών Triumph αξίας €2.350

Η ναυαρχίδα της Triumph με τον κορυφαίο εξοπλισμό αποκτά σετ τριών γνήσιων βαλιτσών Triumph αξίας €2.350 – και είναι πλέον απόλυτα έτοιμη να κατακτήσει τον κόσμο.

Bonneville T100

Bonneville T100 με δωρεάν αξεσουάρ Τriumph αξίας €830

Η εμβληματική classic της Triumph με δωρεάν αξεσουάρ αξίας €830:

• Συναγερμός

• Κιτ τοποθέτησης συναγερμού

• Συσκευή πλοήγησης Beeline Moto II\

Scrambler 900 Icon με δωρεάν αξεσουάρ Τriumph αξίας €830

Η κομψή classic Scrambler της Triumph με δωρεάν αξεσουάρ αξίας €830:

• Συναγερμός

• Κιτ τοποθέτησης συναγερμού

• Συσκευή πλοήγησης Beeline Moto II

Scrambler 400 X

Scrambler 400 X με όφελος €400

Η πιο “Cool” μοτοσυκλέτα της κατηγορίας της, τώρα ακόμη πιο προσιτή με όφελος €400.

Speed 400

Speed 400 με όφελος €300

Το μοντέλο της Triumph που επαναπροσδιόρισε την κατηγορία των προσιτών μοτοσυκλετών, τώρα ακόμη πιο δελεαστικό με όφελος €300.



Η προφορά αφορά περιορισμένο αριθμό μοτοσυκλετών και ισχύει μέχρι 31.12.2025 ή εξαντλήσεως αποθεμάτων.

