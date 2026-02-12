Triumph: Νέα Trident και Tiger Sport 660 με περισσότερη ισχύ και αναβαθμίσεις

Η νέα γενιά της Trident 660 αποδεικνύει ότι μια μοτοσυκλέτα μεσαίου κυβισμού μπορεί να συνδυάζει προσιτή καθημερινή χρήση με πραγματικά σπορ χαρακτηριστικά, προσφέροντας μια ισορροπημένη πρόταση για νέους αλλά και έμπειρους αναβάτες που αναζητούν ευελιξία, χαρακτήρα και σύγχρονη τεχνολογία.

Triumph Trident 660

Η ανανεωμένη Triumph Trident 660 για το 2026 εξελίσσεται σε μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη roadster μεσαίου κυβισμού, διατηρώντας τον ευέλικτο χαρακτήρα που την έκανε δημοφιλή αλλά προσθέτοντας σημαντικές βελτιώσεις σε απόδοση, πλαίσιο, τεχνολογία και σχεδίαση. Στην καρδιά των αλλαγών βρίσκεται ο αναβαθμισμένος τρικύλινδρος κινητήρας 660 κ.εκ., ο οποίος πλέον αποδίδει 95 ίππους και 68 Nm ροπής, προσφέροντας αυξημένη ισχύ και πιο δυναμική λειτουργία σε όλο το φάσμα στροφών. Η αύξηση της κόκκινης περιοχής λειτουργίας, σε συνδυασμό με τη νέα ρύθμιση κινητήρα, προσφέρει πιο έντονη επιτάχυνση στις υψηλές στροφές χωρίς να χάνεται η ομαλή καθημερινή λειτουργία που χαρακτηρίζει τον τρικύλινδρο σχεδιασμό.

Αναβαθμίσεις στον κινητήρα

Οι μηχανικές αναβαθμίσεις δεν περιορίζονται μόνο στη ρύθμιση του κινητήρα. Η υιοθέτηση τριών ανεξάρτητων σωμάτων πεταλούδας, το μεγαλύτερο φιλτροκούτι, η ανασχεδιασμένη κυλινδροκεφαλή και το νέο σύστημα εξαγωγής 3-σε-1 συμβάλλουν σε καλύτερη ροή αέρα, βελτιωμένη καύση και πιο άμεση απόκριση στο γκάζι. Παράλληλα, το κιβώτιο έξι σχέσεων έχει αναβαθμιστεί με νέους άξονες και σχέσεις μετάδοσης, ενώ ο νέος συμπλέκτης ολίσθησης και υποβοήθησης μειώνει την κόπωση στην καθημερινή χρήση.

Πλαίσιο αναρτήσεις φρένα

Σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει και στο πλαίσιο και στις αναρτήσεις. Το αναθεωρημένο πλαίσιο συνεργάζεται με νέα πίσω ανάρτηση Showa με ρυθμίσεις προφόρτισης και επαναφοράς, προσφέροντας καλύτερη σταθερότητα και μεγαλύτερη δυνατότητα προσαρμογής στο σπορ στήσιμο. Σε συνδυασμό με το ανεστραμμένο πιρούνι Showa 41 χιλιοστών και τα ελαστικά Michelin Road 5, η Trident 660 προσφέρει αυξημένη πρόσφυση, πιο ακριβή πληροφόρηση και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε όλες τις συνθήκες.

Εμφάνιση-τεχνολογία

Η αισθητική έχει επίσης αναβαθμιστεί με νέο ρεζερβουάρ, ανασχεδιασμένα πλαστικά και νέα χρωματικά σχήματα που ενισχύουν τη μυώδη παρουσία της μοτοσυκλέτας. Παράλληλα, η εργονομία παραμένει φιλική και προσιτή, με χαμηλό ύψος σέλας και φαρδύτερο τιμόνι που προσφέρει καλύτερο έλεγχο στην πόλη αλλά και σε πιο δυναμική οδήγηση. Στο επίπεδο τεχνολογίας, η Trident διαθέτει ride-by-wire με τρία προγράμματα οδήγησης, IMU έξι αξόνων με cornering ABS και traction control, quickshifter, cruise control και πλήρη συνδεσιμότητα MyTriumph, στοιχεία που την τοποθετούν στην κορυφή της κατηγορίας εξοπλισμού. Η συνολική εικόνα ολοκληρώνεται με LED φωτισμό, TFT οθόνη και υψηλή ποιότητα κατασκευής.

Χαρακτηριστικά και σημεία ανανέωσης Trident 660

• Νέος τρικύλινδρος κινητήρας 660 κ.εκ. 95 PS και 68 Nm

• Τρία σώματα πεταλούδας, νέο φιλτροκούτι και ανασχεδιασμένη κυλινδροκεφαλή

• Αναβαθμισμένο κιβώτιο, quickshifter και νέος συμπλέκτης ολίσθησης

• Αναθεωρημένο πλαίσιο και νέα πίσω ανάρτηση Showa

• Νέο στυλ, ρεζερβουάρ και χρωματικές επιλογές

• Ride-by-wire με 3 riding modes και IMU έξι αξόνων

• Cornering ABS, traction control, cruise control και συνδεσιμότητα MyTriumph

Triumph Tiger Sport 660 (2026)

Η Triumph Tiger Sport 660 του 2026 συνεχίζει να εκπροσωπεί τη φιλοσοφία της πολυχρηστικής sport-touring μοτοσυκλέτας, αλλά πλέον με σημαντικά βελτιωμένες επιδόσεις, μεγαλύτερη αυτονομία και ενισχυμένες ταξιδιωτικές δυνατότητες. Ο αναβαθμισμένος τρικύλινδρος κινητήρας 660 κ.εκ. αποδίδει επίσης 95 ίππους και 68 Nm ροπής, προσφέροντας πιο δυναμική επιτάχυνση και μεγαλύτερη ευκολία μετακίνησης ακόμη και με συνεπιβάτη ή πλήρες φορτίο. Η νέα ρύθμιση κινητήρα και τα τριπλά σώματα πεταλούδας βελτιώνουν την απόκριση του γκαζιού, ενώ το αυξημένο όριο στροφών δίνει πιο ζωντανό χαρακτήρα στις υψηλές στροφές.

Νέο σύστημα μετάδοσης

Οι αλλαγές στο σύστημα μετάδοσης περιλαμβάνουν αναβαθμισμένες σχέσεις κιβωτίου, quickshifter και νέο συμπλέκτη ολίσθησης, στοιχεία που συμβάλλουν στην άνετη καθημερινή χρήση αλλά και στην πιο ξεκούραστη οδήγηση σε ταξίδι.

Το νέο σύστημα εξάτμισης 3-σε-1 διατηρεί τον χαρακτηριστικό τρικύλινδρο ήχο, ενώ ταυτόχρονα συμμορφώνεται με τις τελευταίες προδιαγραφές εκπομπών.

Στον τομέα της πρακτικότητας, η Tiger Sport 660 αποκτά μεγαλύτερο ρεζερβουάρ 18,6 λίτρων, αυξάνοντας σημαντικά την αυτονομία. Η ρυθμιζόμενη ζελατίνα με ρύθμιση ενός χεριού, οι διαθέσιμες βαλίτσες και οι επιλογές αξεσουάρ όπως θερμαινόμενα γκριπ και προστατευτικές χούφτες ενισχύουν τον ταξιδιωτικό της χαρακτήρα. Η εργονομία παραμένει όρθια και άνετη, με φιλική γεωμετρία που επιτρέπει πολύωρη οδήγηση χωρίς κόπωση.

Πλαίσιο και τεχνολογίες

Το πλαίσιο έχει αναθεωρηθεί για να φιλοξενεί τον αναβαθμισμένο κινητήρα, ενώ οι αναρτήσεις Showa με διαδρομή 150 χιλιοστών εμπρός και πίσω προσφέρουν καλύτερη απορρόφηση ανωμαλιών και σταθερότητα σε ταξίδι ή καθημερινή χρήση. Το υγρό βάρος των 211 κιλών, σε συνδυασμό με τους τροχούς αλουμινίου και τα ελαστικά Michelin Road 5, εξασφαλίζει καλή ισορροπία ανάμεσα σε ευελιξία και σταθερότητα.

Η τεχνολογική υποστήριξη είναι πλήρης, με ride-by-wire, τρία riding modes, IMU έξι αξόνων με cornering ABS και traction control, cruise control, quickshifter και συνδεσιμότητα MyTriumph με πλοήγηση και διαχείριση τηλεφώνου. Ο πλήρης LED φωτισμός και η TFT οθόνη ολοκληρώνουν ένα σύγχρονο πακέτο εξοπλισμού που καλύπτει τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τα μεγάλα ταξίδια.

Με αυτές τις αναβαθμίσεις, η Tiger Sport 660 ενισχύει τον ρόλο της ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας, συνδυάζοντας την ευκολία μιας μεσαίας μοτοσυκλέτας με δυνατότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα χρήσεων, από αστική μετακίνηση έως πολυήμερες εκδρομές.

Χαρακτηριστικά και σημεία ανανέωσης Tiger Sport 660

• Αναβαθμισμένος κινητήρας 660 κ.εκ. 95 PS και 68 Nm

• Τριπλά σώματα πεταλούδας, νέα ρύθμιση κινητήρα και εξάτμιση 3-σε-1

• Μεγαλύτερο ρεζερβουάρ 18,6 λίτρων και αυξημένη αυτονομία

• Αναθεωρημένο πλαίσιο και αναρτήσεις Showa 150 χλστ

• Νέα σχεδίαση πλαστικών και βελτιωμένη προστασία από τον αέρα

• Ride-by-wire, riding modes, IMU, cornering ABS και traction control

• Cruise control, quickshifter και συνδεσιμότητα MyTriumph