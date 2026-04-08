«Προσγειωσούλα αβαβά, ατσαλάκωτοι ήρθατε»: Viral ξανά ο πιλότος της Sky Express

Για ακόμη μια φορά ο πιλότος της Sky Express έκλεψε τις εντυπώσεις αφού λίγη ώρα μετά την προσγείωση ευχαρίστησε τους επιβάτες με ιδιαίτερη δόση χιούμορ που τον διακατέχει.

Το απόσπασμα από τη σύντομη ομιλία του, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει λάβει διθυραμβικά σχόλια από τους χρήστες οι οποίοι στέκονται, μεταξύ άλλων, στον αυθορμητισμό του.

Στο βίντεο που τραβήχτηκε μέσα από την άτρακτο από επιβάτη και ανέβηκε στο TikTok, ο Έλληνας πιλότος, Μάνος Φουντουλάκης ακούγεται να λέει:

«Είχαμε μια τέλεια πτήση, προσγειωσούλα αβαβά. Είναι από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πετάς ακόμα ή αν προσγειώθηκες στο έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω ότι ούτε τα πουλάκια δεν προσγειώνονται έτσι, αλλά την αλήθεια λέω, τι να κάνω. Είχατε την ευτυχία και τη χαρά να πετάξετε μαζί μας, οπότε τα είδα όλα αυτά. Ατσαλάκωτοι ήρθατε. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε».

«Εξαιρετικός κυβερνήτης»

Το βίντεο όπως είναι λογικό έχει μαζέψει ήδη 125 χιλιάδες θεάσεις με τον κόσμο να σχολιάζει φυσικά το πηγαίο χιούμορ του.

Ένας χρήστης τονίζει «Είναι πραγματικά εξαιρετικός κυβερνήτης και κάνει smooth προσγειώσεις» ενώ ένας άλλος προσέθεσε «είσαι θεός. Έξυπνος ετοιμόλογος αξιοπρεπή. Καλά ταξίδια παλληκάρι».

Όπως είναι λογικό, οι επιβάτες ξέσπασαν σε γέλια και χειροκροτήματα. «Τα παλιά χρόνια όταν έκαναν μια προσγείωση σαν πουλάκι όπως λέει έπεφτε χειροκρότημα σαν σε θέατρο, χαίρομαι που άκουσα κάποιους να χειροκροτούν όχι γιατί επιβάλλεται, απλά φέρνει τους ανθρώπους ποιο κοντά δείχνει ότι σαν άνθρωποι έχουμε ακόμα κοινό ενδιαφέρον για κάποια θέματα» προσθέτει άλλος ένας χρήστης.