Ξεχωριστή στιγμή στην τελευταία πτήση πιλότου της Aegean: «Δεν αλλάζω επάγγελμα, αλλά τρόπο ζωής»

Συγκίνηση προκάλεσε η τελευταία πτήση ενός πιλότου της Aegean, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη ολοκλήρωσε την καριέρα του με την πτήση από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, ανακοινώνοντας στους επιβάτες ότι αποχωρεί από την ενεργό δράση έπειτα από 45 χρόνια στον αέρα.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο κυβερνήτης ακούγεται να λέει: «Κύριες και κύριοι, αγαπημένοι μου επιβάτες και λέω αγαπημένοι γιατί ήσασταν στην τελευταία προσγείωση. Μετά από 45 χρόνια αυτή ήταν η τελευταία προσγείωση και την κάναμε μαζί. Εσείς αποτελούσατε πάντα το πιο σημαντικό κομμάτι της πτήσης, άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν και μου εμπιστεύονται κάτι τόσο πολύτιμο».

Στη συνέχεια, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη διαδρομή του λέγοντας: «είχα την τύχη να πετάξω με τα φτερά της Πολεμικής Αεροπορίας και 30 χρόνια με μια εταιρεία που ισάξια στέκεται δίπλα στους καλύτερους. Είμαι σίγουρος σαν κομμάτι αυτής της εταιρείας ότι οι συνάδελφοί μου θα συνεχίσουν να σας μεταφέρουν με ασφάλειας στους αγαπημένους προορισμούς και τους ανθρώπους που σας περιμένουν».

Ο πιλότος ολοκληρώνει το μήνυμά του λέγοντας: «Σήμερα δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής και εσείς ήσασταν μέρος αυτής, ήταν τιμή μου», προκαλώντας θερμά χειροκροτήματα μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους.