Προσοχή από τον ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής: Ποια επικίνδυνη ουσία περιέχει

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων προειδοποιεί τους καταναλωτές πως το συμπλήρωμα διατροφής «HOT EXXTREME POWER CAPS 5 pcs» περιέχει sildenafil, μία ουσία που καθιστά το κάθε φάρμακο μη εγκεκριμένο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το συγκεκριμένο σκεύασμα κυκλοφορεί στην Ευρώπη και μπορεί να φτάσει και στην Ελλάδα, στην περίπτωση που γίνει παραγγελία μέσω internet.

Όσον αφορά τη sildenafil, ο ΕΟΦ αναφέρει πως η συγκεκριμένη ουσία συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες στο καρδιαγγειακό σύστημα, γεγονός που καθιστά την ανεξέλεγκτη χρήση επικίνδυνη για την υγεία.

Ο Οργανισμός τονίζει πως δεν πρέπει ούτε να αγοράζουμε ούτε να χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο προϊόν. «Σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή σας, ενημερώστε άμεσα τον ΕΟΦ», σημειώνει.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

Η σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού για το «HOT EXXTREME POWER CAPS 5 pcs», αναφέρει τα εξής:

«Ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι το προϊόν HOT EXXTREME POWER CAPS 5 pcs το οποίο κυκλοφορεί στην Ευρώπη επομένως είναι πιθανή η διακίνησή του και στην Ελλάδα σαν συμπλήρωμα διατροφής, περιέχει τη φαρμακευτική δραστική ουσία sildenafil, η παρουσία της οποίας το καθιστά μη εγκεκριμένο φάρμακο. Η sildenafil συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα, γεγονός που καθιστά την ανεξέλεγκτη χρήση επικίνδυνη για την υγεία του χρήστη.



Κατόπιν όλων των ανωτέρω ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές να μην προβούν σε προμήθεια και χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων και σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους τα προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ. Αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να προωθούνται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου.



Επισημαίνουμε ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή. Η πιο πάνω ειδοποίηση γίνεται ύστερα από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Ολλανδίας μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF)».