Προσωρινός διοικητής του ΕΟΠΥΥ ο Αθανάσιος Ζαμάνης

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Νέο διοικητή θα έχει ο ΕΟΠΥΥ, καθώς τα καθήκοντα αναλαμβάνει προσωρινά ο Αθανάσιος Ζαμάνης με απόφαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θητείας της Διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ κυρίας Θεανώς Καρποδίνη, της οποίας ο διορισμός λήγει την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, προσωρινός Διοικητής του ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνει ο κύριος Αθανάσιος Ζαμάνης, νυν Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

Η διαδικασία προκήρυξης της θέσεως θα προχωρήσει μέσω ΑΣΕΠ βάσει του σχετικού νόμου.