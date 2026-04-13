Πρώτα McDonald’s και μετά ερωτήσεις από δημοσιογράφους για τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με δημοσιογράφους.

Την ώρα που οι δημοσιογράφοι βρίσκονταν στον χώρο, ο Αμερικανός πρόεδρος παρέλαβε δύο σακούλες φαγητού από τα McDonald's, τις οποίες παρέδωσε μία διανομέας.

Durante un incontro con i giornalisti nello Studio Ovale, Trump ha ricevuto il suo ordine da McDonald’s. Poi ha detto che non chiederà scusa al Papa: “ha torto”. pic.twitter.com/tRz8DgThYz — Trash Italiano (@trash_italiano) April 13, 2026

Η σκηνή εκτυλίχθηκε μπροστά στις κάμερες, με την διανομέα να απευθύνεται επίσης στους δημοσιογράφους, σχολιάζοντας ζητήματα που αφορούν τη φορολογία φιλοδωρημάτων στις ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ προχώρησε σε δηλώσεις προς τον Τύπο, απαντώντας σε ερωτήσεις για μια σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων οι εξελίξεις στο Ιράν και για την πρόσφατη εικόνα που είχε δημοσιεύσει και στη συνέχεια διαγράψει, η οποία τον απεικόνιζε ως τον Ιησού Χριστό, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media.