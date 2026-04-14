Το θρησκευτικό ακροατήριο «φρέναρε» τον Τραμπ - Η αναδίπλωση πίσω από την AI εικόνα ως Ιησούς

Η ανάρτηση του Προέδρου Τραμπ στο Truth Social την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου, στην οποία εμφανιζόταν μια εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη που τον απεικόνιζε ως Ιησού Χριστό, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, ακόμη και στο πιο φανατικό του ακροατήριο στους κόλπους των MAGA.

Αν και η ανάρτηση διαγράφηκε από τον λογαριασμό του λίγες ώρες μετά τη δημοσίευσή της, το γεγονός έλαβε σοβαρές διαστάσεις με αρκετούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να μιλούν για «βλασφημία» γεγονός που πλήττει σοβαρά την εικόνα του Αμερικανού προέδρου.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Τραμπ, με αφορμή τις δηλώσεις για τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, σε ερώτηση που του έγινε από δημοσιογράφο, έσπευσε να κατευνάσει τις αντιδράσεις δηλώνοντας ότι ο ίδιος ενέκρινε τη δημοσίευση καθώς θεωρούσε ότι τον απεικόνιζε ως γιατρό και όχι ως Ιησού. Μάλιστα υπονόησε ότι είχε κάποια σχέση με τον Ερυθρό Σταυρό και επέμεινε «Υποτίθεται ότι εγώ, ως γιατρός, κάνω καλά τους ανθρώπους»

Έξαλλο το MAGA ακροατήριο

Η ανάρτηση του προέδρου έγινε ανήμερα του Ορθόδοξου Πάσχα, ακριβώς μία εβδομάδα αφότου οι Καθολικοί και υπόλοιποι Χριστιανοί σε όλο τον κόσμο γιόρτασαν την Ανάσταση του Χριστού.

«Γιατί; Σοβαρά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δημοσίευσε κάτι τέτοιο», ανέφερε η Ράιλι Γκέινς, συντηρητική ακτιβίστρια που υπήρξε η φωνή της κυβέρνησης στο ζήτημα των τρανς αθλητριών στα γυναικεία αθλήματα. «Ψάχνει για αντίδραση; Το πιστεύει όντως αυτό; Σε κάθε περίπτωση, δύο πράγματα είναι αλήθεια: 1) λίγη ταπεινότητα θα τον ωφελούσε, 2) ο Θεός δεν θα χλευαστεί».

Why? Seriously, I cannot understand why he'd post this. Is he looking for a response? Does he actually think this?



Either way, two things are true.



1) a little humility would serve him well

2) God shall not be mocked https://t.co/GViHqWeDEr — Riley Gaines (@Riley_Gaines_) April 13, 2026

«Η βλασφημία από το Οβάλ Γραφείο δεν είναι ένα αστείο τρολάρισμα», έγραψε στο X ο συντηρητικός σχολιαστής και δημοσιογράφος Καμ Χίγκμπι.

«Υποθέτω ότι κάποιος του το έχει ήδη πει, αλλά θα ήταν πρέπον για τον πρόεδρο, τόσο πνευματικά όσο και πολιτικά, να διαγράψει την εικόνα, ανεξαρτήτως πρόθεσης», έγραψε ο συντηρητικός συγγραφέας και podcaster Μάικλ Νόουλς.

«Ξέρω ότι προσπαθεί να είναι αστείος, αλλά ήταν μια ανόητη ανάρτηση», δήλωσε από την πλευρά του ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ντον Μπέικον από τη Νεμπράσκα, ο οποίος έχει ασκήσει κριτική σε ορισμένες από τις πολιτικές του προέδρου. Αν και προσπάθησε να δικαιολογήσει τον Αμερικανό πρόεδρο ωστόσο δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του. «Είδα πολλούς Ρεπουμπλικάνους να σχολιάζουν χθες το βράδυ. Κάποιοι λένε ότι απλώς τρολάρει, ενώ άλλοι ότι είναι αντιχριστιανικό. Όταν διχάζεις το ίδιο σου το κόμμα, είναι αυτοκαταστροφικό. Για μένα ήταν μια φανταχτερή και παιδαριώδης ανάρτηση».

«Είναι ακατάλληλο και ντροπιαστικό. Είναι προσβλητικό», έγραψε ο Άρι Φλάισερ, συνεργάτης του Fox News και πρώην γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου επί κυβέρνησης Τζορτζ Μπους του νεότερου.

Η πρώην Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία έχει γίνει ολοένα και πιο επικριτική απέναντι στον πρόεδρο μετά την αποχώρησή της από το αξίωμα, έγραψε στο X: «Ανήμερα του Ορθόδοξου Πάσχα, ο Πρόεδρος Τραμπ επιτέθηκε στον Πάπα επειδή εκείνος είναι δικαίως κατά του πολέμου στο Ιράν και στη συνέχεια δημοσίευσε αυτή τη φωτογραφία, σαν να αντικαθιστά τον Ιησού. Αυτό έρχεται μετά την ανάρτηση της περασμένης εβδομάδας για το κακόβουλο υβρίδιό του για το Πάσχα και τις απειλές να καταστρέψει έναν ολόκληρο πολιτισμό. Το καταδικάζω ανεπιφύλακτα και προσεύχομαι εναντίον του!!!».

Η συντηρητική χριστιανή σχολιάστρια Άλι Μπεθ Στάκι δημοσίευσε ένα meme ως απάντηση και πρόσθεσε: «Αυτή η εικόνα είναι το αποτέλεσμα όταν η Πόλα Γουάιτ είναι η προσωπική σου πάστορας και οι άνθρωποι γύρω σου σε συγκρίνουν συνεχώς με τον Χριστό. Ο Τραμπ χρειάζεται απεγνωσμένα να καταλάβει τα κακά νέα που προηγούνται των καλών νέων: ότι είναι ένας αβοήθητος αμαρτωλός που έχει ανάγκη από έναν Σωτήρα, όπως όλοι μας».

«Τα μέσα ενημέρωσης δίνουν προσοχή στο ότι το “podcastistan” απομακρύνεται από τον Τραμπ λόγω του Ιράν», έγραψε ο συντηρητικός podcaster Έρικ Έρικσον στο X. «Αυτό στο οποίο θα έπρεπε να δίνουν πραγματικά προσοχή είναι οι χριστιανοί υποστηρικτές του Τραμπ, που τον στήριξαν στο θέμα του Ιράν και τώρα αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τη βλασφημία του».

Η ανάρτηση του προέδρου ακολούθησε σύντομα μία άλλη, στην οποία επιτέθηκε κατά του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος έχει ασκήσει κριτική στις πολεμικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν.

«Δεν θα διστάσω να διακηρύξω το μήνυμα του Ευαγγελίου», δήλωσε ο Πάπας σε απάντηση. «Να καλέσω όλους τους ανθρώπους να αναζητήσουν τρόπους για την οικοδόμηση γεφυρών ειρήνης και συμφιλίωσης, και να βρουν τρόπους να αποφεύγεται ο πόλεμος όποτε είναι δυνατόν».