Ο Τραμπ δίπλα στον «Ιησού»: Νέα AI εικόνα προκαλεί αντιδράσεις

Νέο κύμα αντιδράσεων προκαλεί η τελευταία ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, όπου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε screenshot ανάρτησης από λογαριασμό υποστηρικτών του, συνοδευόμενο από μια εικόνα που απεικονίζει τον ίδιο δίπλα στη του Χριστού.

Το επίμαχο screenshot προέρχεται από λογαριασμό στο X με το όνομα Irish for Trump, ο οποίος δημοσίευσε τη φράση: «Ποτέ δεν ήμουν ιδιαίτερα θρησκευόμενος… αλλά δεν φαίνεται, με όλα αυτά τα σατανικά, δαιμονικά, που θυσιάζουν παιδιά, τέρατα που αποκαλύπτονται… ότι ο Θεός ίσως παίζει το “Trump card” του». Κάτω από το κείμενο εμφανίζεται επεξεργασμένη εικόνα, όπου ο Ιησούς ακουμπά στον ώμο του Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναρτώντας το συγκεκριμένο screenshot στο Truth Social, έγραψε: «Οι ριζοσπαστικοί αριστεροί τρελοί μπορεί να μην τους αρέσει αυτό, αλλά εγώ το βρίσκω πολύ ωραίο!!! Πρόεδρος DJT», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες πριν είχαν προκληθεί αντιδράσεις από την ανάρτηση του Ντόλαντ Τραμπ μιας εικόνας στην οποία απεικονίζεται μεταμορφωμένος στον Ιησού Χριστό.

Να σημειωθεί ότι η φράση «trump card» μπορεί να ερμηνευτεί ως το «ατού», το «ισχυρό φύλλο» ή ο «κρυμμένος άσος». Μεταφορικά, αναφέρεται σε ένα πλεονέκτημα ή έναν πόρο που χρησιμοποιείται την κατάλληλη στιγμή για να εξασφαλίσει την επιτυχία έναντι ανταγωνιστών, παρόμοια με το πώς ένα χαρτί «ατού» κερδίζει άλλα φύλλα σε παιχνίδια.