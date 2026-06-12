Τρομάζουν οι πρωτοφανείς θερμοκρασίες στην Ανταρκτική - «Πρόκειται για μια τεράστια ανωμαλία»

Οι θερμοκρασίες στην Ανταρκτική ξεπέρασαν τους 15°C αυτόν τον μήνα, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ ζέστης κατά την χειμωνιάτικη περίοδο, για τη συνήθως παγωμένη περιοχή και προκαλώντας ανησυχίες για την ταχύτητα της κλιματικής κατάρρευσης.



Η νέα μέγιστη χειμερινή θερμοκρασία καταγράφηκε από την αργεντίνικη βάση Esperanza στη χερσόνησο Trinity στις 6 Ιουνίου, εν μέσω μιας παρατεταμένης φάσης καύσωνα, όταν η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους μηδέν βαθμούς για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες.



Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι η μέγιστη θερμοκρασία των 15,4°C έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί στον ίδιο σταθμό το 1998, κατά 2°C. «Αυτό είναι απολύτως τρελό», δήλωσε ο Raúl Cordero, καθηγητής Κλιματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Γκρόνινγκεν. «Είναι επίσης περίπου 20°C πάνω από το κανονικό για αυτή την εποχή του χρόνου. Πρόκειται για μια τεράστια ανωμαλία», διαβάζουμε στον Guardian.



Ασυνήθιστα ισχυροί θερμοί άνεμοι από το βορρά φύσηξαν σε μεγάλο μέρος της Ανταρκτικής. Ένας χιλιανός μετεωρολογικός σταθμός, ο Boonen Rivera, κατέγραψε θερμοκρασίες κοντά στους 13°C, ανέφερε ο Cordero.



Στο νησί King George, 100 μίλια (160 χλμ.) από το Esperanza, οι ερευνητές δήλωσαν ότι το τοπίο είχε αλλάξει από κυρίως λευκό σε καφέ, γκρι και πράσινο, αφού οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 4,6°C στις 6 Ιουνίου.



«Το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν πολύ παράξενο. Οι θερμοκρασίες εδώ ανέβηκαν πολύ, οπότε όλα έξω έλιωσαν», δήλωσε ο Luis Muñoz, ένας Χιλιανός ερευνητής. «Συνήθως αυτή την εποχή υπάρχουν 20 εκατοστά χιόνι και πολύς πάγος στο έδαφος», σημείωσε.



Συμπλήρωσε, δε, ότι ο ίδιος και μια συνάδελφός του, η Natalia Mestre, ανέβηκαν την Τετάρτη 10 Ιουνίου στην κορυφή των 500 μέτρων του κοντινού παγετώνα Collins και εξεπλάγησαν όταν διαπίστωσαν ότι η βροχή έλιωνε τον πάγο. «Υπήρξε άμεση επίδραση στον παγετώνα, ο οποίος θα έπρεπε να δέχεται χιόνι αυτή την εποχή».

Άνοδος της στάθμης της θάλασσας κατά τέσσερα μέτρα

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι μερικοί από τους μεγαλύτερους παγετώνες της περιοχής, όπως οι Thwaites και Pine Island, πλησιάζουν ή μπορεί να έχουν ήδη περάσει ένα σημείο καμπής που θα μπορούσε να ανεβάσει τη στάθμη της θάλασσας παγκοσμίως κατά τέσσερα μέτρα. Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι η τήξη του πάγου στην Ανταρκτική επιβραδύνει την παγκόσμια κυκλοφορία των ωκεανών.



Ο Cordero είπε ότι ένας μόνο χειμώνας με καύσωνες, όσο εκπληκτικός και αν είναι, δεν θα είχε από μόνος του τεράστια επίδραση στη στάθμη της θάλασσας, αλλά θα σηματοδοτούσε πιο ανησυχητικές μακροπρόθεσμες τάσεις. «Αυτός ο καύσωνας συνέβη λόγω των εξαιρετικά ισχυρών δυτικών ανέμων», είπε. «Αυτό συμβαίνει με αυξανόμενη συχνότητα από τη δεκαετία του 1980 και είναι γνωστό ότι σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή».



