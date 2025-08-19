Πρωτογενές «μαξιλάρι» 7,9 δισ. για την κυβέρνηση – Πλεόνασμα «έκπληξη» στο επτάμηνο

Με ισχυρό δημοσιονομικό πλεόνασμα «κλείδωσε» το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 ο κρατικός προϋπολογισμός, δημιουργώντας χώρο για νέες παρεμβάσεις, καθώς με το μαξιλάρι που στα φορολογικά έσοδα δημιουργούνται οι προσδοκίες για γενναίες εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο κατέγραψε πλεόνασμα 2,18 δισ. ευρώ, τη στιγμή που είχε προβλεφθεί έλλειμμα 1,96 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, το πρωτογενές αποτέλεσμα εκτινάχθηκε στα 7,96 δισ. ευρώ, υπερδιπλάσιο του στόχου (3,59 δισ.) και σαφώς υψηλότερο από το περσινό (5,66 δισ.).

Η υπεραπόδοση δίνει στην κυβέρνηση το «μαξιλάρι» για να στηρίξει το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ, ύψους 2 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα εκτοξεύθηκαν

Τα καθαρά έσοδα έφτασαν τα 42,85 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 822 εκατ. ευρώ ή 2% έναντι στόχου. Χωρίς να υπολογίζεται ακόμη το 1,35 δισ. ευρώ από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, η υπέρβαση ανέρχεται σε 2,17 δισ. ευρώ (+5,3%), χάρη κυρίως στη δυναμική των φορολογικών εσόδων.

Οι φόροι απέδωσαν 40,55 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 2,27 δισ. ευρώ (+5,9%). Οι επιστροφές εσόδων περιορίστηκαν στα 5,04 δισ. ευρώ, με σημαντικό μέρος (784,8 εκατ. από την Αττική Οδό) να «μεταφέρεται» λογιστικά στο 2024.

Ιούλιος με δυνατή επίδοση

Τον Ιούλιο τα καθαρά έσοδα έφτασαν τα 8,47 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 338 εκατ. ευρώ. Σημαντική υπεραπόδοση εμφάνισαν τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (429 εκατ. ευρώ έναντι 55 εκατ.).

Δαπάνες υπό έλεγχο

Οι πληρωμές του κράτους περιορίστηκαν σε 40,67 δισ. ευρώ, 3,3 δισ. λιγότερα από τον στόχο, κυρίως λόγω ετεροχρονισμών (2,2 δισ. σε ασφαλιστικά ταμεία, 605 εκατ. σε εξοπλιστικά).

Παράλληλα, δόθηκαν σημαντικά κονδύλια για κοινωνικές ανάγκες:

726 εκατ. ευρώ σε νοσοκομεία και ΥΠΕ

400 εκατ. για Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας στην ενέργεια

377 εκατ. προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας

208 εκατ. για συγκοινωνίες

115 εκατ. για πανεπιστήμια

Στις δημόσιες επενδύσεις, οι δαπάνες έφτασαν τα 6,13 δισ. ευρώ, σχεδόν στον στόχο και ελαφρώς υψηλότερες από το 2024.