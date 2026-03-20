Ψήφισαν για τους Patriot στη Σαουδική Αραβία (ως αξιοθέατο)

«Άλλο να φωνάζεις και άλλο να ψηφίζεις;».

Η απορία ανήκει σε υψηλόβαθμο κυβερνητικό αξιωματούχο και διατυπώθηκε μετά τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην είδηση για την αναχαίτιση δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, που προορίζονταν να πλήξουν πετρελαικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot, που βρίσκεται εδώ και σχεδόν μία 5ετία στο Ριάντ.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έσπευσαν να μιλήσουν για ευθεία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο με τον Σωκράτη Φάμελλο να καλεί την κυβέρνηση να επαναπατρίσει τη συγκεκριμένη πυροβολαρχία και του Έλληνες αξιωματικούς, που τη λειτουργούν.

Πάντως, κυβερνητικά στελέχη υπενθυμίζουν πως κατά τη ψηφοφορία στη Βουλή τον Ιούλιο του 2024 για την κύρωση των συμβάσεων στρατιωτικής συνεργασίας και της συμφωνίας στρατηγικής συμμαχίας με τη Σαουδική Αραβία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είχαν ψηφίσει υπέρ. Στην κυβέρνηση επιμένουν, δε, ότι η ενεργοποίηση των ελληνικών Patriot επρόκειτο για αμυντική ενέργεια και δε συνιστά επ ουδενί λόγω εμπλοκή της Ελλάδος στις πολεμικές επιχειρήσεις. Άλλωστε γιατί μεταφέρθηκαν οι Patriot στη Σαουδική Αραβία;

Προφανώς όχι για για... αξιοθέατο.

Είναι, επίσης, χαρακτηριστική η δήλωση του Υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, ο οποίος μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι «αυτό το οποίο κάνουμε στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι να προστατέψουμε κάθε πολίτη της ΕΕ και όλου του κόσμου καθώς η τιμή του πετρελαίου είναι πολύ σημαντική για τη διαβίωσή μας».

Πάντως, έμπειρος περί τα διεθνή «γαλάζιος» παράγοντας παρατηρεί ότι κατά τις τελευταίες 20 ημέρες η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι διαθέτει και τη βούληση, αλλά και την ικανότητα να προασπίσει τα εθνικά συμφέροντα, αλλά και την άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας μεγεθύνοντας, αλλά και επεκτείνοντας το στρατηγικό της αποτύπωμα και πέραν της εθνικής μας περιμέτρου.